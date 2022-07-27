Антоновский мост и все переправы в Херсонской области будут отстроены, но уже Украиной – Зеленский

Зеленский: Мы будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины Фото: president.gov.ua

"Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", – сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина сломает планы оккупантов, какими бы они ни были.

"Мы будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", – добавил президент.