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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Антоновский мост и все переправы в Херсонской области будут отстроены, но уже Украиной – Зеленский

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Зеленский: Мы будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины
Зеленский: Мы будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля в своем обращении, опубликованном в Facebook, прокомментировал повреждение Антоновского моста через Днепр в Херсонской области.

"Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", – сказал Зеленский. 

Он заявил, что Украина сломает планы оккупантов, какими бы они ни были. 

"Мы будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", – добавил президент. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/568734328329529/

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.

О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав. 

Украинские военные ночью нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк утром 27 июля. 

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.

По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, граница, Херсонская область, боеприпасы, мост, Владимир Зеленский, война России против Украины, деоккупация
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