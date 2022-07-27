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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На херсонском направлении началось мощное движение войск РФ – Данилов

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Данилов отметил, что был бы рад, если бы Антоновский мост был уничтожен 25 26 февраля
Данилов отметил, что был бы рад, если бы Антоновский мост был уничтожен 25–26 февраля
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Россия стягивает войска на херсонском направлении. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовали на YouTube-канале ТСН.

Он хочет, чтобы деоккупация захваченных регионов состоялась как можно быстрее. 

"Что касается сроков – я осторожен. Я бы хотел, чтобы это произошло намного быстрее", – сказал Данилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, что у страны на деоккупацию захваченных территорий есть три – шесть недель. Об этом Зеленский говорил с американскими конгрессменами 23 июля, писало издание Politico

"Это война, на которой много разных событий, – продолжил Данилов. – Сейчас враг стягивает максимальное количество [сил], именно на херсонском направлении началось мощное движение их войск. Они взимают дополнительные силы. Я точно знаю, что наши войска будут делать все от них зависящее для того, чтобы в те сроки, которые ставит президент, вложиться. Но в любом случае победа будет за нами. Неделей раньше или позже – это только дело военных". 

Он обратил внимание на то, как украинские военные применяют западное вооружение, предоставленное партнерами. 

"То, как наши пользуются эти оружием, можно было увидеть по тому знаменитому мосту, который только сейчас уничтожили наши военные. Я бы был рад, если бы он еще был уничтожен 25–26 февраля", – добавил Данилов, вероятно, имея в виду Антоновский мост через Днепр в Херсонской области. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, Херсонская область, мост, Владимир Зеленский, война России против Украины, Алексей Данилов, деоккупация
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