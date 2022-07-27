"Рашистские "технологии" впечатляют". Данилов высмеял оккупантов, показав трофейную карту образца 80-х годов

"Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские "технологии" впечатляют", – написал секретарь СНБО.

Tablets, smartphones, Google Maps? No, not heard. A trophy military map of the ruscists dating back to the 1980s. Ruscist “technologies” are impressive. pic.twitter.com/p7nhk39dhu — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022

Ранее, в июле, сотрудники СБУ обнаружили на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области карты местности 1969 года выпуска, которыми пользовались командиры 138-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, разгромленной украинскими защитниками. На них, в частности, полностью отсутствуют Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов ХХ века, а также Травянское и Муромское водохранилища.