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"Рашистские "технологии" впечатляют". Данилов высмеял оккупантов, показав трофейную карту образца 80-х годов

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Данилов "впечатлен" уровнем подготовки оккупантов к вторжению в Украину
Данилов "впечатлен" уровнем подготовки оккупантов к вторжению в Украину
Фото: РНБО України / Facebook

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов показал 27 июля в Twitter устаревшую топографическую карту, которая использовалась российскими захватчиками во время полномасштабного вторжения в Украину, и прокомментировал уровень технической оснащенности ВС РФ.

"Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские "технологии" впечатляют", – написал секретарь СНБО.

Ранее, в июле, сотрудники СБУ обнаружили на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области карты местности 1969 года выпуска, которыми пользовались командиры 138-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, разгромленной украинскими защитниками. На них, в частности, полностью отсутствуют Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов ХХ века, а также Травянское и Муромское водохранилища.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери захватчиков на 27 июля, согласно данным Генштаба ВСУ, превысили 40 тыс. военных убитыми.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, СНБО, вторжение, технологии, страна-агрессор, российская агрессия, карта, война России против Украины, Google Maps, Алексей Данилов, российские военные, троллинг, российские оккупанты
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