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Данилов о работе украинской контрразведки: Обратите внимание, как пропали некоторые люди. Мы можем услышать громкие новости

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Данилов: Я могу сказать большое спасибо нашей контрразведке, которая отработала блестяще
Данилов: Я могу сказать большое спасибо нашей контрразведке, которая отработала блестяще
Фото: rnbo.gov.ua

Украинская контрразведка продемонстрировала свою высокую эффективность в условиях российской агрессии. Об этом 19 июля в интервью "Українському радіо" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

"Их уволили официально, Верховная Рада приняла такое решение – 264 и 265 голосов соответственно. Поэтому можно считать, что эти люди уволены в соответствии с процедурой, имеющей законную силу в нашей стране. Потому что после выхода президентских указов некоторые начали раздувать информацию, проверять, законно это или нет. Поверьте, президент понимает, что нужно делать и каким образом. Я был более чем уверен, что вся процедура должна была состояться согласно действующему законодательству – которое есть на сегодняшний день в нашей стране", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что пока нельзя рассказывать обществу обо всех достижениях украинской контрразведки.

"Я могу сказать большое спасибо нашей контрразведке, которая отработала блестяще по подготовке этого особого периода, который начался с февраля. Ввели много людей, которые должны были активизироваться после 24 февраля, но многие из них оказались в совсем других городах, а не там, где они должны были быть. Я уже не говорю о задержании кума [президента РФ Владимира] Путина [обвиняемого в государственной измене нардепа] Виктора Медведчука нашей контрразведкой Службы безопасности Украины во главе с ее руководителем, который непосредственно занимается этими вопросами. И мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, а особенно в последнее время, это впечатляет. И за это ей большая благодарность и уважение", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что ряд публичных людей "исчезли" после полномасштабного вторжения РФ.

"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не вылезавшие с экрана телевизоров и [из] радиовещания нашей страны. Они куда-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые не засыпали, пока не сделали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли. Я могу сказать, что один из индикаторов вообще на этой войне – это социальные сети. И очень интересно мониторить начиная с 24 февраля, кто и как себя вел, как перетирали записи, которые были до того, как была молчаливая ситуация пять, семь, 10 или 14 дней первого периода войны, а затем они опомнились. Некоторые вернутся, а некоторые даже до сих пор не вернулись в эфиры. К тому же это люди известные, они были на слуху, в частности это политологи, мэры некоторых городов нашей страны и многие другие фигуры, которые были в свое время известны нашему обществу", – резюмировал Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.

Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Теги: Россия, СБУ, Украина, СНБО, контрразведка, отставка, Владимир Зеленский, война России против Украины, Иван Баканов, Алексей Данилов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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