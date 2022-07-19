Венедиктова: Я не держалась за кресло. Горжусь той системой прокуратуры, которую оставляю

"Солдат в окопе не сомневается во власти – я не держалась за кресло. Верховная Рада поддержала решение президента. Самое главное в государстве – это люди и институты, которые делают государство государством", – написала она.

Экс-генпрокурор отметила, что вторая главная цель государства после победы в войне – "построение нового государства, государства верховенства права и демократии".

"Я горжусь той системой прокуратуры, которую сегодня я оставляю. Результат, который мы показали, стал возможен благодаря реформе президента, проведенной нами в течение двух лет и ставшей беспрецедентным примером успеха. Впервые за 30 лет перезагрузка произошла на всех уровнях прокуратуры", – объяснила Венедиктова.

По ее словам, это оценили международные партнеры.

"Наш стабильный институт с достоинством принял самый тяжелый вызов российской агрессии. Прокуроры стали на бой за справедливость ради жертв ужасных военных преступлений. Украинская система правосудия уже начала выносить приговоры тем, кто убивал, обстреливал и грабил", – подчеркнула Венедиктова.

Она отметила, что расследование военных преступлений России ведет в Украине "крепкая международная юридическая коалиция".

"Я благодарю всех за отданный труд в интересах Украины. Всем, кто не изменил присяге и является профессионалом своего дела. [...] Я рада, что сегодня государство получило наконец антикоррупционного прокурора. [...] Я не могу уйти, не сказав спасибо коллегам из всех правоохранительных органов, которые я имела честь координировать", – заявила Венедиктова.