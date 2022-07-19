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Венедиктова: Я не держалась за кресло. Горжусь той системой прокуратуры, которую оставляю

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Венедиктова назвала прокуратуру стабильным институтом
Венедиктова назвала прокуратуру стабильным институтом
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Ирина Венедиктова, которую Верховная Рада уволила 19 июля с должности генерального прокурора Украины, опубликовала в Fаcebook видео своего выступления с парламентской трибуны и прокомментировала решение народных депутатов.

"Солдат в окопе не сомневается во власти – я не держалась за кресло. Верховная Рада поддержала решение президента. Самое главное в государстве – это люди и институты, которые делают государство государством", – написала она.

Экс-генпрокурор отметила, что вторая главная цель государства после победы в войне – "построение нового государства, государства верховенства права и демократии".

"Я горжусь той системой прокуратуры, которую сегодня я оставляю. Результат, который мы показали, стал возможен благодаря реформе президента, проведенной нами в течение двух лет и ставшей беспрецедентным примером успеха. Впервые за 30 лет перезагрузка произошла на всех уровнях прокуратуры", – объяснила Венедиктова.

По ее словам, это оценили международные партнеры.

"Наш стабильный институт с достоинством принял самый тяжелый вызов российской агрессии. Прокуроры стали на бой за справедливость ради жертв ужасных военных преступлений. Украинская система правосудия уже начала выносить приговоры тем, кто убивал, обстреливал и грабил", – подчеркнула Венедиктова.

Она отметила, что расследование военных преступлений России ведет в Украине "крепкая международная юридическая коалиция".

"Я благодарю всех за отданный труд в интересах Украины. Всем, кто не изменил присяге и является профессионалом своего дела. [...] Я рада, что сегодня государство получило наконец антикоррупционного прокурора. [...] Я не могу уйти, не сказав спасибо коллегам из всех правоохранительных органов, которые я имела честь координировать", – заявила Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/videos/1078633519726934/

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов уточнил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Венедиктова заявила, что "не может и не собирается" спорить с решением Зеленского.

27 декабря 2019 года президент назначил Венедиктову врио директора Государственного бюро расследований. 17 марта 2020 года Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой на должность генпрокурора.

Теги: Верховная Рада, прокуратура, народные депутаты, правоохранители, расследование, увольнение, реформа, Ирина Венедиктова, прокурор
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