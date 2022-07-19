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ПОЛИТИКА

Детектив НАБУ Клименко объявлен победителем конкурса на главу САП. Теперь его должен утвердить генпрокурор

Клименко участвовал в расследовании ряда резонансных дел
Клименко участвовал в расследовании ряда резонансных дел
Фото: Укрінформ

Конкурсная комиссия определила победителя на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – им стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко. Заседание комиссии, состоявшееся 19 июня, транслировалось на ее YouTube-канале.

Теперь комиссия должна обратиться в Офис генерального прокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП. Для этого офис должен подтвердить, что победитель прошел спецпроверку и имеет допуск к гостайне.

Комиссия объявила победителя конкурса через два дня после того, как этого потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя", – сказал он в обращении 17 июля.

Клименко – детектив Национального антикоррупционного бюро Украины, участвовал в расследовании ряда резонансных дел: "газового дела" нардепа Александра Онищенко, дела бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и дела о причастности заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова к коррупционной деятельности.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

Перед этим в конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. После этого 29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Последний раз комиссия собиралась до начала полномасштабного вторжения РФ, 3 февраля. Тогда заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, но в ходе обсуждений глава комиссии Екатерина Коваль признала, что победитель "фактически есть".

Коваль говорит, что комиссия не утверждает результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора (ОГП) на письмо от 23 декабря. Комиссия обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа, заявляла Коваль 12 января.

"Украинской правде" в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП. 2 июля Коваль заявила, что "финальному заседанию комиссии помешала война". Она отмечала, что комиссия все еще ждет ответа из ОГП.

Теги: конкурс, Генеральная прокуратура, НАБУ, детектив НАБУ Александр Клименко
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