Детектив НАБУ Клименко объявлен победителем конкурса на главу САП. Теперь его должен утвердить генпрокурор

Теперь комиссия должна обратиться в Офис генерального прокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП. Для этого офис должен подтвердить, что победитель прошел спецпроверку и имеет допуск к гостайне.

Комиссия объявила победителя конкурса через два дня после того, как этого потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя", – сказал он в обращении 17 июля.

Клименко – детектив Национального антикоррупционного бюро Украины, участвовал в расследовании ряда резонансных дел: "газового дела" нардепа Александра Онищенко, дела бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и дела о причастности заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова к коррупционной деятельности.