"Результаты есть, и их немало". Баканов отчитался о своей деятельности во главе СБУ

Уволенный глава СБУ отметил, что мог бы, как это принято, "громко отчитаться о достижениях", поскольку "результаты есть, и их немало".

"Однако с самого первого дня в Службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе", – отметил он.

Баканов сделал акцент на том, что СБУ не политическая структура, а ее глава – не политик. Поэтому, подчеркнул он, "мы занимались делами, а не пиаром" и строили максимально прозрачные отношения с обществом.

"Конечно, скептики будут всегда. Но предлагаю им задать себе несколько простых вопросов", – предложил экс-глава СБУ.

Из перечисленных Бакановым вопросов следует, что к успехам СБУ под своим началом он относит задержание и объявление о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку, расследование уголовных дел, где фигурируют топ-политики и лидеры парламентских фракций, масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в различных государственных органах.

"Кто именно системно взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде? Когда в государственную собственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры, которые разные дельцы прибрали к рукам раньше?" – добавил Баканов.

Вместе с тем экс-глава СБУ признал, что не все из запланированного удалось довести до конца, имелись и просчеты. Он добавил, что сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние "сильного и коварного врага".

Отдельно Баканов указал, что Россия, планируя захватить Украину за три дня, серьезную ставку делала на агентурные сети, которые должны были проявиться в начале полномасштабного вторжения.

"Но в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы", – подытожил он.