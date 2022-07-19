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ПОЛИТИКА

"Результаты есть, и их немало". Баканов отчитался о своей деятельности во главе СБУ

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Баканов считает, что в должности главы СБУ достиг серьезных результатов
Баканов считает, что в должности главы СБУ достиг серьезных результатов
Фото: Служба безпеки України / telegram

Уволенный с должности главы СБУ Иван Баканов 19 июля заявил, что Служба безопасности Украины под его руководством занималась "делами, а не пиаром", а "скептики будут всегда". Итоговое обращение Баканова к украинцам и сотрудникам спецслужбы опубликовала 19 июля в Telegram пресс-служба СБУ.

Уволенный глава СБУ отметил, что мог бы, как это принято, "громко отчитаться о достижениях", поскольку "результаты есть, и их немало".

"Однако с самого первого дня в Службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе", – отметил он.

Баканов сделал акцент на том, что СБУ не политическая структура, а ее глава – не политик. Поэтому, подчеркнул он, "мы занимались делами, а не пиаром" и строили максимально прозрачные отношения с обществом.

"Конечно, скептики будут всегда. Но предлагаю им задать себе несколько простых вопросов", – предложил экс-глава СБУ.

Из перечисленных Бакановым вопросов следует, что к успехам СБУ под своим началом он относит задержание и объявление о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку, расследование уголовных дел, где фигурируют топ-политики и лидеры парламентских фракций, масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в различных государственных органах.

"Кто именно системно взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде? Когда в государственную собственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры, которые разные дельцы прибрали к рукам раньше?" – добавил Баканов.

Вместе с тем экс-глава СБУ признал, что не все из запланированного удалось довести до конца, имелись и просчеты. Он добавил, что сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние "сильного и коварного врага".

Отдельно Баканов указал, что Россия, планируя захватить Украину за три дня, серьезную ставку делала на агентурные сети, которые должны были проявиться в начале полномасштабного вторжения.

"Но в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы", – подытожил он.

Контекст:

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

В то же время СМИ писали, что вероятной причиной отстранения Баканова могли стать натянутые отношения главы СБУ с Офисом президента и желание ОП контролировать службу.

Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов говорил утром 18 июля, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Однако 18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова, а утром 19 июля – и Венедиктовой. Утром 19 июля профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова, для Венедиктовой не нашлось кворума.

19 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Баканова с должности председателя СБУ. Назначен на эту должность он был 29 августа 2019 года.

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