Потери России в Украине превысили 40 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 российских захватчиков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на криворожском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 российских захватчиков.

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