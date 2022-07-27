Потери России в Украине превысили 40 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 российских захватчиков.
Другие потери противника составили:
- танки –1738 (+1) ед;
- боевые бронированные машины – 3971 (+12);
- артиллерийские системы – 883 (+3);
- РСЗО – 258;
- средства ПВО – 117;
- самолеты – 222;
- вертолеты – 190 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4);
- крылатые ракеты – 174;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2847 (+12);
- специальная техника – 75.
"Наибольшие потери противник понес на криворожском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.