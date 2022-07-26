У российских оккупантов наблюдается системная проблема с пополнением личного состава – Генштаб ВСУ

"У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 июля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что в "собянинский полк", который формируют в Москве, набирают людей из других регионов РФ, а также граждан Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана.
Жителей Узбекистана и Кыргызстана российское минобороны вербует на войну против Украины через паблики, сообщали 19 июля журналисты MediaHub.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ на 26 июля, украинские военные уничтожили около 39 870 российских оккупантов.
По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.
По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что власти РФ отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.