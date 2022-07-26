ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У российских оккупантов наблюдается системная проблема с пополнением личного состава – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наемников вербуют и в Москве, сообщали в ГУР
Наемников вербуют и в Москве, сообщали в ГУР
Фото: ЕРА

У российских оккупантов наблюдаются системные проблемы с личным составом для войны против Украины. Об этом проинформировал 26 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jwCJuLWhnLZ3opMf6nf3ZUX2KzYUaZyHy4AjMo4xp76Vyzquq5W2UsLYo5CbpKajl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 июля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что в "собянинский полк", который формируют в Москве, набирают людей из других регионов РФ, а также граждан Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана.

Жителей Узбекистана и Кыргызстана российское минобороны вербует на войну против Украины через паблики, сообщали 19 июля журналисты MediaHub.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ на 26 июля, украинские военные уничтожили около 39 870 российских оккупантов.

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что власти РФ отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Кыргызстан, война, Генштаб ВСУ, заключенные, мобилизация, наемники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Молоденькая и хорошенькая". Хименес-Браво рассказал, как на него действует присутствие возлюбленной, и показал их новое фото
"Молоденькая и хорошенькая". Хименес-Браво рассказал, как на него действует присутствие возлюбленной, и показал их новое фото
"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона
"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона
Джамала рассказала о своем выступлении в маленьком финском городе, расположенном в 7 км от границы с РФ
Джамала рассказала о своем выступлении в маленьком финском городе, расположенном в 7 км от границы с РФ
Бурмака сообщила, что вернулась в Украину
Бурмака сообщила, что вернулась в Украину
Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц
Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц
"Хочу тебя вдохновить". Бывшая жена Dzidzio показала фигуру в купальнике
"Хочу тебя вдохновить". Бывшая жена Dzidzio показала фигуру в купальнике
Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас
Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас
Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей
Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях
Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях
Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой
Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой
  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны
  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (145138)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (87471)
3
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (75663)
4
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (73133)
5
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (67131)
6
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (58278)
7
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (50669)
8
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (40031)
 
 
 
 