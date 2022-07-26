У российских оккупантов наблюдается системная проблема с пополнением личного состава – Генштаб ВСУ

Наемников вербуют и в Москве, сообщали в ГУР Фото: ЕРА

"У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 июля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что в "собянинский полк", который формируют в Москве, набирают людей из других регионов РФ, а также граждан Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана.

Жителей Узбекистана и Кыргызстана российское минобороны вербует на войну против Украины через паблики, сообщали 19 июля журналисты MediaHub.