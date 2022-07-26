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Для войны против Украины Россия вербует наемников в Узбекистане и Кыргызстане – журналисты

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По данным британской разведки, России не хватает резервистов, но она не хочет начинать открытую мобилизацию
По данным британской разведки, России не хватает резервистов, но она не хочет начинать открытую мобилизацию
Фото: ЕРА

В пабликах Узбекистана и Кыргызстана размещаются объявления о наборе сотрудников в частные охранные предприятия России, но соискателям вакансий предлагают участие в войне против Украины. Об этом говорится в размещенном 19 июля в YouTube сюжете журналистов MediaHub.

Авторы расследования рассказали, что в Кыргызстане через Instаgrаm-страницу kg.zarplata искали сотрудников для "охраны промышленных объектов в отдаленных регионах России" за зарплату от 100 тыс. руб. в месяц (около 62 тыс. грн) и в случае "положительной характеристики" могла быть оказана помощь в получении российского гражданства.

Журналисты связались по указанному номеру – и вместо охраны им предложили работу за 240 тыс. руб. (около 149 тыс. грн) в месяц.

"Берут даже людей с судимостью, лишь бы не граждане стран ЕС и НАТО… Ну и самое главное: пишут, что новобранец будет выполнять задачи в зоне спецоперации в Украине, а сама организация работает в интересах минобороны РФ", − сказал журналист.

Он подчеркнул, что "никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено", а в условиях найма прописана необходимость удалить аккаунты в соцсетях и использовать исключительно кнопочный телефон без камеры.

Расследователи выяснили, что контактный номер работодателя связан с российской частной военной компанией "Вагнер", а объект в Краснодарском крае России, куда необходимо приехать на работу, является военной базой в селе Молькино.

Согласно сообщениям в мессенджерах, по прибытии на базу "соискателей" ждут собеседование, анализ крови и анализ мочи на наркотики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: MediaHub / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ на 25 июля, украинские военные уничтожили около 39 700 российских оккупантов.

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что власти РФ отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, Кыргызстан, зарплата, война, наркотики, гражданство, Узбекистан, мобилизация, наемники, расследование, соцсети, война России против Украины, минобороны РФ, ЕС
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