Для войны против Украины Россия вербует наемников в Узбекистане и Кыргызстане – журналисты

По данным британской разведки, России не хватает резервистов, но она не хочет начинать открытую мобилизацию Фото: ЕРА

Авторы расследования рассказали, что в Кыргызстане через Instаgrаm-страницу kg.zarplata искали сотрудников для "охраны промышленных объектов в отдаленных регионах России" за зарплату от 100 тыс. руб. в месяц (около 62 тыс. грн) и в случае "положительной характеристики" могла быть оказана помощь в получении российского гражданства.

Журналисты связались по указанному номеру – и вместо охраны им предложили работу за 240 тыс. руб. (около 149 тыс. грн) в месяц.

"Берут даже людей с судимостью, лишь бы не граждане стран ЕС и НАТО… Ну и самое главное: пишут, что новобранец будет выполнять задачи в зоне спецоперации в Украине, а сама организация работает в интересах минобороны РФ", − сказал журналист.

Он подчеркнул, что "никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено", а в условиях найма прописана необходимость удалить аккаунты в соцсетях и использовать исключительно кнопочный телефон без камеры.

Расследователи выяснили, что контактный номер работодателя связан с российской частной военной компанией "Вагнер", а объект в Краснодарском крае России, куда необходимо приехать на работу, является военной базой в селе Молькино.

Согласно сообщениям в мессенджерах, по прибытии на базу "соискателей" ждут собеседование, анализ крови и анализ мочи на наркотики.

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