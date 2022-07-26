Для войны против Украины Россия вербует наемников в Узбекистане и Кыргызстане – журналисты

Авторы расследования рассказали, что в Кыргызстане через Instаgrаm-страницу kg.zarplata искали сотрудников для "охраны промышленных объектов в отдаленных регионах России" за зарплату от 100 тыс. руб. в месяц (около 62 тыс. грн) и в случае "положительной характеристики" могла быть оказана помощь в получении российского гражданства.
Журналисты связались по указанному номеру – и вместо охраны им предложили работу за 240 тыс. руб. (около 149 тыс. грн) в месяц.
"Берут даже людей с судимостью, лишь бы не граждане стран ЕС и НАТО… Ну и самое главное: пишут, что новобранец будет выполнять задачи в зоне спецоперации в Украине, а сама организация работает в интересах минобороны РФ", − сказал журналист.
Он подчеркнул, что "никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено", а в условиях найма прописана необходимость удалить аккаунты в соцсетях и использовать исключительно кнопочный телефон без камеры.
Расследователи выяснили, что контактный номер работодателя связан с российской частной военной компанией "Вагнер", а объект в Краснодарском крае России, куда необходимо приехать на работу, является военной базой в селе Молькино.
Согласно сообщениям в мессенджерах, по прибытии на базу "соискателей" ждут собеседование, анализ крови и анализ мочи на наркотики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ на 25 июля, украинские военные уничтожили около 39 700 российских оккупантов.
По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.
По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что власти РФ отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.