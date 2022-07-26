25 июля с территории Беларуси велась воздушная разведка с беспилотника в направлении Луцка и Ковеля – Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили о воздушной разведке с территории Беларуси Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"На волынском и полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь была проведена тренировка по связи пунктов управления. С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлении городов Луцк и Ковель Волынской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов по Украине с территории и из воздушного пространства Беларуси.

25 июля силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили в Волынской области два вражеских беспилотника. Обломки одного из них повредили частные дома. Один человек погиб, несколько получили ранения.