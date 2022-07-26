25 июля с территории Беларуси велась воздушная разведка с беспилотника в направлении Луцка и Ковеля – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь была проведена тренировка по связи пунктов управления. С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлении городов Луцк и Ковель Волынской области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов по Украине с территории и из воздушного пространства Беларуси.
25 июля силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили в Волынской области два вражеских беспилотника. Обломки одного из них повредили частные дома. Один человек погиб, несколько получили ранения.
Волынская область Украины граничит с Беларусью, территорию которой российские оккупанты используют для широкомасштабной агрессии против Украины.
24 февраля оккупанты заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.