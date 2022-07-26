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ВОЙНА В УКРАИНЕ

25 июля с территории Беларуси велась воздушная разведка с беспилотника в направлении Луцка и Ковеля – Генштаб ВСУ

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В Генштабе сообщили о воздушной разведке с территории Беларуси
В Генштабе сообщили о воздушной разведке с территории Беларуси
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

С территории Беларуси велась воздушная разведка в направлении Луцка и Ковеля. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 26 июля в Facebook.

"На волынском и полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь была проведена тренировка по связи пунктов управления. С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлении городов Луцк и Ковель Волынской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов по Украине с территории и из воздушного пространства Беларуси.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07rWdbpHJNC3DhvQ9eohHLQZ5Qz1umHo87hSfbkrghqJMzBKG8zR5v5CzHmQXAMTQl

25 июля силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили в Волынской области два вражеских беспилотникаОбломки одного из них повредили частные дома. Один человек погиб, несколько получили ранения.

Контекст:

Волынская область Украины граничит с Беларусью, территорию которой российские оккупанты используют для широкомасштабной агрессии против Украины.

24 февраля оккупанты заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, разведка, беспилотники, война России против Украины
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