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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Волынской области силы ПВО сбили вражеские БПЛА, обломки убили человека – глава обладминистрации

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Есть попавшие в больницу, отметил глава ОВА
Есть попавшие в больницу, отметил глава ОВА
Фото: Юрій Погуляйко/ Волинська ОДА (ОВА) / Telegrаm

25 июля силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили в Волынской области два вражеских беспилотника. Об этом в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"Сегодня, 25 июля, на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице", – написал он.

Погуляйко отметил, что обстоятельства инцидента еще устанавливаются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Волынская область Украины граничит с Беларусью, территорию которой российские оккупанты используют для широкомасштабной агрессии против Украины.

24 февраля оккупанты заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, война, Волынская область, ПВО, больница, вторжение, беспилотники, жертвы, ВСУ, Волынь, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Юрий Погуляйко
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