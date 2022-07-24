ПВО сбила все четыре "Калибра", которыми РФ утром атаковала Хмельницкую область – командование ВС ВСУ

Россия атаковала Хмельницкую область "Калибрами". На фото – обломки такой же ракеты, сбитой 14 июля Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Днем было известно, что ПВО сбила три ракеты, которые были направлены на объекты в Хмельницкой области.

Как сообщили в ВС ВСУ, эти три ракеты сбили зенитчики воздушного командования "Запад". Четвертую ракету, по уточненной информации, уничтожили силы воздушного командования "Юг".

Эти четыре "Калибра" оккупанты выпустили в направлении Хмельницкой области с акватории Черного моря, добавили в командовании.

Кроме того, в течение суток ударная авиация Воздушных сил нанесла 10 групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке Украины, говорится в релизе.

"Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов", – добавили в ВС ВСУ.

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