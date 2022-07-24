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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила все четыре "Калибра", которыми РФ утром атаковала Хмельницкую область – командование ВС ВСУ

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Россия атаковала Хмельницкую область "Калибрами". На фото обломки такой же ракеты, сбитой 14 июля
Россия атаковала Хмельницкую область "Калибрами". На фото – обломки такой же ракеты, сбитой 14 июля
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Силы противовоздушной обороны утром 24 июля уничтожили все четыре крылатые ракеты "Калибр", которыми Россия атаковала Хмельницкую область. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Днем было известно, что ПВО сбила три ракеты, которые были направлены на объекты в Хмельницкой области.

Как сообщили в ВС ВСУ, эти три ракеты сбили зенитчики воздушного командования "Запад". Четвертую ракету, по уточненной информации, уничтожили силы воздушного командования "Юг".

Эти четыре "Калибра" оккупанты выпустили в направлении Хмельницкой области с акватории Черного моря, добавили в командовании.

Кроме того, в течение суток ударная авиация Воздушных сил нанесла 10 групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке Украины, говорится в релизе.

"Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов", – добавили в ВС ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02BgRZgi5ss5N8wuTcuBVcihTTv6iNigtEpdu6vqUGp7cwua4cVVJSHDq9TepErznNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия выпустила по Украине более 3 тыс. ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 17 июля.

Половина крылатых ракет, которые Россия запускает по Украине, сбивается подразделениями украинской ПВО, рассказывал министр обороны страны Алексей Резников в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 15 июля.

"50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО. Израильские специалисты скажут, например, что они гарантируют защиту на 80%. Но не 100%. Сегодня не существует 100-процентной защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например от тех же "Калибров", – заявлял он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, ПВО, Хмельницкая область, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, крылатая ракета
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