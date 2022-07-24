ПВО сбила все четыре "Калибра", которыми РФ утром атаковала Хмельницкую область – командование ВС ВСУ

Днем было известно, что ПВО сбила три ракеты, которые были направлены на объекты в Хмельницкой области.
Как сообщили в ВС ВСУ, эти три ракеты сбили зенитчики воздушного командования "Запад". Четвертую ракету, по уточненной информации, уничтожили силы воздушного командования "Юг".
Эти четыре "Калибра" оккупанты выпустили в направлении Хмельницкой области с акватории Черного моря, добавили в командовании.
Кроме того, в течение суток ударная авиация Воздушных сил нанесла 10 групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке Украины, говорится в релизе.
"Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов", – добавили в ВС ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия выпустила по Украине более 3 тыс. ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 17 июля.
Половина крылатых ракет, которые Россия запускает по Украине, сбивается подразделениями украинской ПВО, рассказывал министр обороны страны Алексей Резников в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 15 июля.
"50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО. Израильские специалисты скажут, например, что они гарантируют защиту на 80%. Но не 100%. Сегодня не существует 100-процентной защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например от тех же "Калибров", – заявлял он.