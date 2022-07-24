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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила над Хмельницкой областью три ракеты "Калибр", запущенные с Черного моря – командование Воздушных сил ВСУ

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Ракеты были запущены утром 24 июля
Ракеты были запущены утром 24 июля
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные сбили три российских крылатых ракеты над Хмельницкой областью. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Около 9.00 24 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области из акватории Черного моря. Три крылатых ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid09dpfzbhhFEbPWf2rFYcDXLW8fSrFsFs2gFJmxLWmeRkLdxGmWsBuNFT6s2eQXxb1l

Утром глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о взрывах в области. Он отмечал, что сработала система ПВО.

Контекст:

Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности 2-го и 12 апреля14 июня и 5 июля.

28 апреля в результате вечернего обстрела оккупантами Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте в Шепетовском районе, погибших нет, отмечал Гамалий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, ПВО, Хмельницкая область, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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