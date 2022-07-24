ПВО сбила над Хмельницкой областью три ракеты "Калибр", запущенные с Черного моря – командование Воздушных сил ВСУ

"Около 9.00 24 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области из акватории Черного моря. Три крылатых ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад", – говорится в сообщении.
Утром глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о взрывах в области. Он отмечал, что сработала система ПВО.
Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности 2-го и 12 апреля, 14 июня и 5 июля.
28 апреля в результате вечернего обстрела оккупантами Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте в Шепетовском районе, погибших нет, отмечал Гамалий.