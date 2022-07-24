В Хмельницкой области сработала система ПВО – глава ОВА

"На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже", – говорится в сообщении.
Воздушная тревога в регионе продолжается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности 2-го и 12 апреля, 14 июня и 5 июля.
28 апреля в результате вечернего обстрела оккупантами Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте в Шепетовском районе, погибших нет, отмечал Гамалий.