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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц задерживает поставку ПВО Украине – СМИ

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Германия затягивает поставки 11 зенитно-ракетных комплексах IRIS-T SLM
Германия затягивает поставки 11 зенитно-ракетных комплексах IRIS-T SLM
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку оборонительного вооружения в Украину. Об этом 22 июля написало издание Welt, ссылаясь на источники.

Речь об 11 зенитно-ракетных комплексах IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км), которые предназначены для уничтожения воздушных целей. С их помощью можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства.

Необходимая заявка на экспортную лицензию была подана Украиной в министерство экономики Германии в начале июля. Однако, как и в случае любого экспорта вооружений, решение об одобрении остается за Федеральным советом безопасности, которым руководит канцелярия. То есть последнее слово за Шольцем, уточняют журналисты.

Спустя три недели с момента получения заявления решение о поставке средств ПВО Украине принято не было.

Отмечается, что стоимость одной системы IRIS-T составляет около €140 млн, всех 11 – порядка €1,5 млрд. Киев при финансовой поддержке Берлина хочет купить ПВО непосредственно у производителя – компании Diehl Defense.

При этом, как пишут журналисты, поставка Украине первой IRIS-T может осуществиться до конца этого года. Тогда на передачу всех обещанных систем уйдет от четырех до пяти лет, подсчитали в Welt.

Контекст:

Bild писал 13 мая, что Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем ПВО IRIS-T SLM.

1 июня Шольц анонсировал поставку IRIS-T в УкраинуГлава МИД Германии Анналена Бербок в этот же день заявляла, что поставка IRIS-T в Украину может занять "месяцы".

Бербок 21 июля сообщила, что IRIS-T SLM, которые ФРГ обещала передать Украине, находятся на стадии производства и, вероятно, должны быть готовы к концу лета.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, оружие, вооружение, ПВО, Олаф Шольц
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