Шольц задерживает поставку ПВО Украине – СМИ

Речь об 11 зенитно-ракетных комплексах IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км), которые предназначены для уничтожения воздушных целей. С их помощью можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства.

Необходимая заявка на экспортную лицензию была подана Украиной в министерство экономики Германии в начале июля. Однако, как и в случае любого экспорта вооружений, решение об одобрении остается за Федеральным советом безопасности, которым руководит канцелярия. То есть последнее слово за Шольцем, уточняют журналисты.

Спустя три недели с момента получения заявления решение о поставке средств ПВО Украине принято не было.

Отмечается, что стоимость одной системы IRIS-T составляет около €140 млн, всех 11 – порядка €1,5 млрд. Киев при финансовой поддержке Берлина хочет купить ПВО непосредственно у производителя – компании Diehl Defense.

При этом, как пишут журналисты, поставка Украине первой IRIS-T может осуществиться до конца этого года. Тогда на передачу всех обещанных систем уйдет от четырех до пяти лет, подсчитали в Welt.