Бербок заявила, что обещанные Украине системы ПВО IRIS-T еще на этапе производства

В Германии надеются, что система IRIS-T для Украины будет готова в конце лета Фото: diehl.com

Бербок подчеркнула, что IRIS-T – одна из самых современных систем противовоздушной обороны.

Министр отметила, что проблема Германии, как и многих европейских государств, состоит в том, что в запасах "есть не все, что нужно Украине". Но при этом власти ФРГ всегда проверяют, что можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше, добавила она.

Страны-партнеры не гонятся за "местом в в рейтинге", соревнуясь в объемах поставок помощи, сказала Бербок, речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества стран – членов НАТО.

Как пример такого взаимодействия, она привела совместную поставку гаубиц ФРГ и Нидерландами и поиск требуемых Украине боеприпасов в третьих странах. Это связано с тем, что в Германии по некоторым категориям вооружений "не все есть в запасе", пояснила глава МИД ФРГ.

Bild писал 13 мая, что Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем ПВО IRIS-T SLM.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку IRIS-T в Украину. Бербок в этот же день заявляла, что поставка IRIS-T в Украину может занять "месяцы".

С помощью IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км) можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства, отметило издание.