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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бербок заявила, что обещанные Украине системы ПВО IRIS-T еще на этапе производства

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В Германии надеются, что система IRIS-T для Украины будет готова в конце лета
В Германии надеются, что система IRIS-T для Украины будет готова в конце лета
Фото: diehl.com

Немецкие комплексы ПВО IRIS-T SLM, которые ФРГ обещала передать Украине, находятся на стадии производства и, вероятно, должны быть готовы к концу лета. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок 21 июля в интервью Deutsche Welle.

Бербок подчеркнула, что IRIS-T – одна из самых современных систем противовоздушной обороны.

Министр отметила, что проблема Германии, как и многих европейских государств, состоит в том, что в запасах "есть не все, что нужно Украине". Но при этом власти ФРГ всегда проверяют, что можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше, добавила она.

Страны-партнеры не гонятся за "местом в в рейтинге", соревнуясь в объемах поставок помощи, сказала Бербок, речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества стран – членов НАТО.

Как пример такого взаимодействия, она привела совместную поставку гаубиц ФРГ и Нидерландами и поиск требуемых Украине боеприпасов в третьих странах. Это связано с тем, что в Германии по некоторым категориям вооружений "не все есть в запасе", пояснила глава МИД ФРГ.

Bild писал 13 мая, что Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем ПВО IRIS-T SLM.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку IRIS-T в Украину. Бербок в этот же день заявляла, что поставка IRIS-T в Украину может занять "месяцы".

С помощью IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км) можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства, отметило издание.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

21 июня Германия подтвердила, что передаст Украине комплекс ПВО IRIS-T. Список запланированных поставок оружия включал и другие виды тяжелого вооружения, в частности семь самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) калибра 155 мм, 30 самоходных зенитных установок Gepard и 54 бронетранспортера М113.

Теги: военная помощь, Анналена Бербок
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