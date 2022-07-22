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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более тяжелой

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Ермак: Важно, чтобы вся помощь, о которой мы просим, поступала вовремя
Ермак: Важно, чтобы вся помощь, о которой мы просим, поступала вовремя
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал мир, и в частности США, предоставить Украине больше оружия, чтобы завершить войну до зимы.

Об этом он говорил 21 июля в эфире The Chris Cuomo Project – проекта американского журналиста Криса Куомо. Фрагмент видео Ермак опубликовал в Telegram. 

Глава ОП подчеркнул важность помощи США для достижения мира в Украине.

"Украина противостоит России уже пять месяцев. Мы не испугались и продемонстрировали всему миру, что можем победить. Для этого нам нужно больше оружия и антироссийских санкций. Важно, чтобы вся помощь, о которой мы просим, поступала вовремя. Потому что войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более тяжелой", – заявил Ермак.

Он поблагодарил США за помощь и подчеркнул, что сегодня американцы инвестируют в борьбу за свободу – победа Украины обеспечит безопасность других государств – стран НАТО. Если же Украина не выстоит, то "уже американским солдатам придется воевать против России за свободу других, например, стран Балтии", считает Ермак. 

"Также независимая Украина – это большой рынок, где американскому бизнесу всегда рады", – добавил глава Офиса президента. 

Он поблагодарил Куомо за важную работу по освещению в США правды о войне в Украине и терроре России, которая, подчеркнул Ермак, должна быть признана страной – спонсором терроризма.

21 июля Ермак также анонсировал "много сюрпризов" в скором времени, заявил, что Украина приближается к моменту, когда сможет переломить ход войны против России, и подчеркнул, что "важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Он также считает, что "если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне", то Украина сможет до конца этого года завершить боевые действия и начать переговоры с РФ. 

Теги: США, оружие, военная помощь, война России против Украины, Андрей Ермак
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