Ермак: Войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более тяжелой

Ермак: Важно, чтобы вся помощь, о которой мы просим, поступала вовремя Фото: president.gov.ua

Об этом он говорил 21 июля в эфире The Chris Cuomo Project – проекта американского журналиста Криса Куомо. Фрагмент видео Ермак опубликовал в Telegram.

Глава ОП подчеркнул важность помощи США для достижения мира в Украине.

"Украина противостоит России уже пять месяцев. Мы не испугались и продемонстрировали всему миру, что можем победить. Для этого нам нужно больше оружия и антироссийских санкций. Важно, чтобы вся помощь, о которой мы просим, поступала вовремя. Потому что войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более тяжелой", – заявил Ермак.

Он поблагодарил США за помощь и подчеркнул, что сегодня американцы инвестируют в борьбу за свободу – победа Украины обеспечит безопасность других государств – стран НАТО. Если же Украина не выстоит, то "уже американским солдатам придется воевать против России за свободу других, например, стран Балтии", считает Ермак.

"Также независимая Украина – это большой рынок, где американскому бизнесу всегда рады", – добавил глава Офиса президента.

Он поблагодарил Куомо за важную работу по освещению в США правды о войне в Украине и терроре России, которая, подчеркнул Ермак, должна быть признана страной – спонсором терроризма.

21 июля Ермак также анонсировал "много сюрпризов" в скором времени, заявил, что Украина приближается к моменту, когда сможет переломить ход войны против России, и подчеркнул, что "важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму".