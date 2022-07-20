Украина ни на день не прекращала работу, чтобы получить эффективную ПВО – Зеленский

Первая леди рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для США помочь Украине остановить этот террор, отметил президент Фото: zelenskiy_official / Instagram

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что это было впервые в истории, когда первая леди делает такое обращение к Конгрессу.

"Выступление было максимально практичным и искренним – фактически от имени всех наших семей. Елена рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор. Это может быть нашей общей победой – украинского и американского народов, – сказал Зеленский. – Надеюсь, что ответы на наши запросы не заставят себя ждать. Российский террор должен проиграть".

По словам президента, представители Украины "ни на день не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО".

"И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты. Но все зависит, к сожалению, не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах", – подчеркнул глава государства.

Зеленская во время обращения в Конгрессе США призвала Соединенные Штаты предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Она отметила в Facebook, что выполнила то, ради чего прибыла в США: во время выступления попросила оружие для Украины.

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