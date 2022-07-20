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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ни на день не прекращала работу, чтобы получить эффективную ПВО – Зеленский

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Первая леди рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для США помочь Украине остановить этот террор, отметил президент
Первая леди рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для США помочь Украине остановить этот террор, отметил президент
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Тема противовоздушной обороны (ПВО) стала ключевой в выступлении первой леди Украины Елены Зеленской перед Конгрессом США 20 июля.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что это было впервые в истории, когда первая леди делает такое обращение к Конгрессу.

"Выступление было максимально практичным и искренним – фактически от имени всех наших семей. Елена рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор. Это может быть нашей общей победой – украинского и американского народов, – сказал Зеленский. – Надеюсь, что ответы на наши запросы не заставят себя ждать. Российский террор должен проиграть".

По словам президента, представители Украины "ни на день не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО".

"И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты. Но все зависит, к сожалению, не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах", – подчеркнул глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/577003940715853/

Зеленская во время обращения в Конгрессе США призвала Соединенные Штаты предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Она отметила в Facebook, что выполнила то, ради чего прибыла в США: во время выступления попросила оружие для Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский 26 июня из-за ракетных ударов оккупантов призвал партнеров Украины "двигаться быстрее" с поставками ПВО. Министерство обороны США 1 июля объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн, в который, в частности, вошли две передовые системы ПВО NASAMS.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 14 июля в эфире "Радио НВ", что США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что точное количество ЗРК, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако "речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов".

По данным "Русской службы BBC", одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Конгресс США, ПВО, военная помощь, жертвы, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, президент, Елена Зеленская, обращение
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