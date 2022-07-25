"Вся инспекция должна стать под ружье". Лукашенко дал указание вооружить всех егерей в Беларуси

Об этом 25 июля, принимая с докладом начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрия Тертеля, сказал Александр Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства, сообщил пресс-центр президента республики.

"Инспекция [которая насчитывает 549 человек] – относительно военизированное формирование. Военного человека туда направляя, я полагал, что эта составляющая будет усилена… У тебя вся инспекция должна стать под ружье, не дай бог. Поэтому этот фактор тоже надо иметь в виду", – сказал Лукашенко.

По его словам, при необходимости инспекция будет довооружена. Лукашенко также предложил разработать планы подготовки сотрудников Госинспекции.

"Ребят надо учить. Это же не просто взял винтовку и пошел на фронт. Это не потому, что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну а тебе надо научиться управлять этим войском. Если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди", – отметил политик.