"Вся инспекция должна стать под ружье". Лукашенко дал указание вооружить всех егерей в Беларуси

Об этом 25 июля, принимая с докладом начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрия Тертеля, сказал Александр Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства, сообщил пресс-центр президента республики.
"Инспекция [которая насчитывает 549 человек] – относительно военизированное формирование. Военного человека туда направляя, я полагал, что эта составляющая будет усилена… У тебя вся инспекция должна стать под ружье, не дай бог. Поэтому этот фактор тоже надо иметь в виду", – сказал Лукашенко.
По его словам, при необходимости инспекция будет довооружена. Лукашенко также предложил разработать планы подготовки сотрудников Госинспекции.
"Ребят надо учить. Это же не просто взял винтовку и пошел на фронт. Это не потому, что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну а тебе надо научиться управлять этим войском. Если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди", – отметил политик.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения. В РБ продолжается непрерывная серия военных учений, на данный момент они продлены до 23 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.