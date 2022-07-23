Лукашенко о вторжении Беларуси в Украину: Мы там просто не нужны сейчас

"Говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас", – пояснил Лукашенко.

Он объяснил, почему при этом говорит, что Беларусь участвует в так называемой российской спецоперации.

"Мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы (Запад. – "ГОРДОН") оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем", – утверждает он.

Лукашенко настаивает, что военные действия в Украине – это со стороны России "еще не война".

"Я тонкости и нюансы понимаю и согласен, что это еще не война, хотя мы ее называем войной. Почему? Потому что, как недавно сказал [президент России Владимир] Путин, по-настоящему Россия там еще не воюет. Россия еще до середины не дошла по качеству ведения войны", – высказался он.



По заверениям белорусского политика, Россия еще не задействовала в Украине "свое самое мощное оружие" и речь даже не о ядерном потенциале.

"Я это оружие видел, знаю, погружен в это. Поэтому там еще той войны нет, которая могла бы быть со стороны России", – заявил Лукашенко.