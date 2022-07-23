Лукашенко о вторжении Беларуси в Украину: Мы там просто не нужны сейчас

"Говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас", – пояснил Лукашенко.
Он объяснил, почему при этом говорит, что Беларусь участвует в так называемой российской спецоперации.
"Мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы (Запад. – "ГОРДОН") оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем", – утверждает он.
Лукашенко настаивает, что военные действия в Украине – это со стороны России "еще не война".
"Я тонкости и нюансы понимаю и согласен, что это еще не война, хотя мы ее называем войной. Почему? Потому что, как недавно сказал [президент России Владимир] Путин, по-настоящему Россия там еще не воюет. Россия еще до середины не дошла по качеству ведения войны", – высказался он.
По заверениям белорусского политика, Россия еще не задействовала в Украине "свое самое мощное оружие" и речь даже не о ядерном потенциале.
"Я это оружие видел, знаю, погружен в это. Поэтому там еще той войны нет, которая могла бы быть со стороны России", – заявил Лукашенко.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".