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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Граждан Беларуси агитируют подписывать контракты с российскими ЧВК для участия в войне против Украины – Генштаб ВСУ

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Согласно данным Главного управления разведки Минобороны, белорусские военные ранее подписывали контракты с российскими ЧВК
Согласно данным Главного управления разведки Минобороны, белорусские военные ранее подписывали контракты с российскими ЧВК
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram (архив)

В течение всего июля граждан Беларуси агитируют подписывать контракты с российскими частными военными компаниями для участия в войне против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"На волынском и полесском направлениях без особых изменений. В течение июля этого года на территории Республики Беларусь продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В указанных мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты вооруженных сил Республики Беларусь", – сказано в сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02fBsbLYT14DgwPi5SZtfkhmqYDSFo69nwZnFzTgVirtMpHYZugvjiaxJ6KGeBny62l

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года вторглись в Украину в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия запускает по украинским объектам ракеты.

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны, белорусские военные ранее подписывали контракты с российскими ЧВК – в мае ГУР информировал, что в Беларуси хоронят военных, которые в составе российских ЧВК воевали против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, наемники, ЧВК
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