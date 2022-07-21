Граждан Беларуси агитируют подписывать контракты с российскими ЧВК для участия в войне против Украины – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"На волынском и полесском направлениях без особых изменений. В течение июля этого года на территории Республики Беларусь продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В указанных мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты вооруженных сил Республики Беларусь", – сказано в сводке.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года вторглись в Украину в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия запускает по украинским объектам ракеты.

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны, белорусские военные ранее подписывали контракты с российскими ЧВК – в мае ГУР информировал, что в Беларуси хоронят военных, которые в составе российских ЧВК воевали против Украины.