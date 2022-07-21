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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России военнослужащие отказываются продлевать контракты и увольняются из вооруженных сил – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ на 20 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 38 750 российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ на 20 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 38 750 российских оккупантов
Фото: ЕРА

В России фиксируется массовый отказ военных продолжать службу в вооруженных силах. Об этом 21 июля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации наблюдается тенденция увольнения значительной части личного состава, которая проходила службу по краткосрочным контрактам", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, срок действия которых истек.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02hkwjRx2GSWaPk9xyP5o4esF5zfK3Rky3SfNmnbgYeG6MotRyxknWLXFPqKvy5inAl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

По данным Генштаба ВСУ на 20 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 38 750 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, военные, ВСУ, война России против Украины
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