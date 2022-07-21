В России военнослужащие отказываются продлевать контракты и увольняются из вооруженных сил – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ на 20 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 38 750 российских оккупантов Фото: ЕРА

"По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации наблюдается тенденция увольнения значительной части личного состава, которая проходила службу по краткосрочным контрактам", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, срок действия которых истек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)