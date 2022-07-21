В России военнослужащие отказываются продлевать контракты и увольняются из вооруженных сил – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации наблюдается тенденция увольнения значительной части личного состава, которая проходила службу по краткосрочным контрактам", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, срок действия которых истек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 20 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 38 750 российских оккупантов.