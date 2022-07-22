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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко: Мы де-факто признали Крым, Луганск и Донецк. Будет надо – признаю указом президента

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Лукашенко: Де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем
Лукашенко: Де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он де-факто признал и сотрудничает с незаконными "республиками" "ЛНР" и "ДНР", а также аннексированным Россией Крымом, а официальное признание, по его мнению, им "ничего не даст".

Об этом Лукашенко заявил в интервью AFP, фрагменты которого 21 июля опубликовало белорусское госагентство БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Беларусь, несмотря на тесные отношения с Россией, до сих пор официально не признала "ДНР" и "ЛНР", а также присоединение Крыма, Александр Лукашенко заявил, что в этом не было "никакой необходимости".

"Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем", – заявил политик. 

Он сравнил ситуацию с сотрудничеством западных стран с Украиной и обещаниями разных государств помочь в восстановлении украинских регионов после войны. 

"То есть вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. А я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем", – заявил Лукашенко. 

Он назвал обсуждение признания или непризнания Беларусью этих регионов "болтовней". 

"Надо – признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым", – заявил самопровозглашенный президент.

На сегодняшний день террористические образования "ЛНР" и "ДНР" признаны в качестве самостоятельных государств, кроме РФ, только Абхазией и Южной Осетией (которые сами признаны лишь несколькими странами ООН), Сирией и КНДР.

После признания "ЛДНР" Сирией и Северной Кореей Украина разорвала с ними дипломатические отношения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

26 июня ГУР МО сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения. В РБ продолжается непрерывная серия военных учений, на данный момент они продлены до 23 июля.

Теги: Крым, Беларусь, Александр Лукашенко, ДНР, война России против Украины, ЛНР, признание, ЛДНР
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