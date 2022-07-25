Польша намерена создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО – министр обороны

Вооруженные силы Польши должны быть "настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", сказал Блащак в ответ на вопрос может ли Польша, закупив новое оружие, защититься от такого удара, какой РФ нанесла Украине.

Он подчеркнул, что "кремлевские правители не будут бить по сильным, а атакуют только слабых".

Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны. По его мнению, страна находится "на линии фронта".

"У нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане со стороны Беларуси", – пояснил Блащак.

Также он сообщил, что в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году.

В этом же интервью Блащак сказал, что Польша намерена закупить у Южной Кореи 180 танков K2 Black Panther, 48 боевых самолетов FA-50, пишет wPolityce. Переговоры по контракту – на финальной стадии. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams, сообщало "Польское радио".

Также речь идет о закупке 116 танков Abrams, которые уже эксплуатировались, но все еще очень эффективны.

По словам министра, в совокупности это будет "скачок в боеспособности" польской армии.