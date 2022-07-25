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Польша намерена создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО – министр обороны

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Блащак анонсировал "скачок в боеспособности" польской армии
Блащак анонсировал "скачок в боеспособности" польской армии
Фото: ЕРА

Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью еженедельнику Sieci, которые выйдет в печать 25 июля, его отрывок приводит издание wPolityce.

Вооруженные силы Польши должны быть "настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", сказал Блащак в ответ на вопрос может ли Польша, закупив новое оружие, защититься от такого удара, какой РФ нанесла Украине.

Он подчеркнул, что "кремлевские правители не будут бить по сильным, а атакуют только слабых".

Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны. По его мнению, страна находится "на линии фронта".

"У нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане со стороны Беларуси", – пояснил Блащак.

Также он сообщил, что в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году.

В этом же интервью Блащак сказал, что Польша намерена закупить у Южной Кореи 180 танков K2 Black Panther, 48 боевых самолетов FA-50, пишет wPolityce. Переговоры по контракту – на финальной стадии. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams, сообщало "Польское радио".

Также речь идет о закупке 116 танков Abrams, которые уже эксплуатировались, но все еще очень эффективны.

По словам министра, в совокупности это будет "скачок в боеспособности" польской армии.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, НАТО, Беларусь, Польша, оружие, Южная Корея, Кремль, танки, вооружение, агрессия, артиллерия, бронетехника, самолеты, российская агрессия, Мариуш Блащак
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