Польша намерена создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО – министр обороны

Вооруженные силы Польши должны быть "настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", сказал Блащак в ответ на вопрос может ли Польша, закупив новое оружие, защититься от такого удара, какой РФ нанесла Украине.
Он подчеркнул, что "кремлевские правители не будут бить по сильным, а атакуют только слабых".
Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны. По его мнению, страна находится "на линии фронта".
"У нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане со стороны Беларуси", – пояснил Блащак.
Также он сообщил, что в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году.
В этом же интервью Блащак сказал, что Польша намерена закупить у Южной Кореи 180 танков K2 Black Panther, 48 боевых самолетов FA-50, пишет wPolityce. Переговоры по контракту – на финальной стадии. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams, сообщало "Польское радио".
Также речь идет о закупке 116 танков Abrams, которые уже эксплуатировались, но все еще очень эффективны.
По словам министра, в совокупности это будет "скачок в боеспособности" польской армии.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.