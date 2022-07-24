В Польше собрали достаточно денег для покупки Bayraktar для Украины

"22,5 млн злотых! Сделано в Польше", – коротко прокомментировал он окончание сбора средств.

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.