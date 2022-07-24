В Польше собрали достаточно денег для покупки Bayraktar для Украины

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
Сбор средств на Bayraktar в Польше стартовал в конце июня. Она стала второй страной, которая собирала деньги на беспилотник для Украины. Первой была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. 8 июля беспилотник доставили в Украину.
Также на этот беспилотник собирали и в Украине – сбор организовал телеведущий и волонтер Сергей Притула, за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников. Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины против российских оккупантов.
Сейчас сбор денег на Bayraktar для Украины продолжается в Норвегии и Канаде.