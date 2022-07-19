Кабмин предложил ратифицировать соглашения с Турцией, которые позволят построить в Украине завод по производству БПЛА Bayraktar

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.
"Среди прочего это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников Bayraktar", – отметил Шмыгаль.
О том, что в Украине будет завод по строительству БПЛА Bayraktar, 28 июня сообщил министр обороны страны Алексей Резников.
Он напомнил, что в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине.
"Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", – подчеркнул Резников.
Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, Украина и Турция подписали в начале февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.
Авиастроительная компания Baykar Makina была создана в Турции в 1984 году. С 2000 года она начала проводить разработки БПЛА. Компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.