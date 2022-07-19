Кабмин предложил ратифицировать соглашения с Турцией, которые позволят построить в Украине завод по производству БПЛА Bayraktar

Правительство направит в Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в авиационной и космической отраслях, отметил Шмыгаль (слева) Фото: kmu.gov.ua

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.

"Среди прочего это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников Bayraktar", – отметил Шмыгаль.

О том, что в Украине будет завод по строительству БПЛА Bayraktar, 28 июня сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

Он напомнил, что в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине.

"Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", – подчеркнул Резников.

Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, Украина и Турция подписали в начале февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.