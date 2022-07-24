Даже если Россия превосходит Украину количеством солдат, Польша все равно продолжит предоставлять Киеву помощь – Дуда

Об этом 23 июля в обращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве заявил президент Польши Анджей Дуда.

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.

"Мы общаемся с другими президентами и премьер-министрами, чтобы предоставить помощь в виде разного военного оборудования, в частности артиллерийских снарядов, бронежилетов, современного вооружения, чтобы все могли увидеть, насколько мы гордимся мужеством украинских солдат, – сказал глава польского государства. – Даже если россияне их превосходят количеством, мы все равно будем продолжать предоставлять помощь украинцам – самое важное наше задание".

Дуда отметил, что делает все возможное для того, чтобы предоставлять помощь Украине.

"Куда бы я ни поехал, я всегда поддерживаю Украину, всегда поддерживаю кандидатство Украины в ЕС – это то, что мы недавно обеспечили вместе. Мы также предоставляем Украине поддержку по линии НАТО", – подчеркнул президент Польши.

Война России против Украины. Главное (обновляется)