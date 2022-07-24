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Даже если Россия превосходит Украину количеством солдат, Польша все равно продолжит предоставлять Киеву помощь – Дуда

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Мы гордимся мужеством украинских солдат, отметил Дуда
Мы гордимся мужеством украинских солдат, отметил Дуда
Фото: EPA

Польша все равно будет продолжать предоставлять помощь Украине, даже если Россия превосходит ее по количеству военных.

Об этом 23 июля в обращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве заявил президент Польши Анджей Дуда.

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.

"Мы общаемся с другими президентами и премьер-министрами, чтобы предоставить помощь в виде разного военного оборудования, в частности артиллерийских снарядов, бронежилетов, современного вооружения, чтобы все могли увидеть, насколько мы гордимся мужеством украинских солдат, – сказал глава польского государства. – Даже если россияне их превосходят количеством, мы все равно будем продолжать предоставлять помощь украинцам – самое важное наше задание".

Дуда отметил, что делает все возможное для того, чтобы предоставлять помощь Украине.

"Куда бы я ни поехал, я всегда поддерживаю Украину, всегда поддерживаю кандидатство Украины в ЕС – это то, что мы недавно обеспечили вместе. Мы также предоставляем Украине поддержку по линии НАТО", – подчеркнул президент Польши.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд.

По мнению президента Владимира Зеленского, в отношениях Украины и Польши сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов".

Глава Украинского государства присвоил польскому городу Перемышлю почетный знак отличия "Город-спаситель". Также он инициировал законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины" в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: Россия, Киев, Украина, НАТО, Польша, вооружение, агрессия, военная помощь, бронежилеты, артиллерия, саммит, ВСУ, украинцы, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, членство, обращение, ЕС
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