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Зеленский обсудил с Дудой ситуацию на поле боя, оборонную поддержку Украины и противодействие агрессии РФ

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Дуда и Зеленский провели разговор 19 июля
Дуда и Зеленский провели разговор 19 июля
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом Зеленский сообщил в Twitter 19 июля.

"Поддерживаю непрерывный диалог с Анджеем Дудой. Проинформировал президента Польши об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали наши шаги по противодействию российской агрессии", – говорится в сообщении.

Дуда отметил в Twitter, что разговор длился около часа, в нем участвовали также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель, внешнеполитический советник президента Андрей Сибига и глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

"Мы подробно обсудили текущую военную ситуацию, помощь Украине и согласование дальнейших действий", – написал он.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд.

По мнению Зеленского, в отношениях Украины и Польши сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов".

Глава Украинского государства присвоил польскому городу Перемышлю почетный знак отличия "Город-спаситель". Также он инициировал законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины" в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Польша, Владимир Зеленский, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины
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