Зеленский обсудил с Дудой ситуацию на поле боя, оборонную поддержку Украины и противодействие агрессии РФ

"Поддерживаю непрерывный диалог с Анджеем Дудой. Проинформировал президента Польши об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали наши шаги по противодействию российской агрессии", – говорится в сообщении.

I maintain a continued dialogue with @AndrzejDuda. Informed the President of Poland about the current situation on the battlefield. Discussed the defense support for Ukraine from Poland and allies. Coordinated our steps to counter Russian aggression. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2022

Дуда отметил в Twitter, что разговор длился около часа, в нем участвовали также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель, внешнеполитический советник президента Андрей Сибига и глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

"Мы подробно обсудили текущую военную ситуацию, помощь Украине и согласование дальнейших действий", – написал он.

Dzi * , w blisko godzinnej rozmowie z Prezydentem @ZelenskyyUa, z udzia * em naszych wspó * pracowników m. in. @AndriyYermak @andrii_sybiha i @JakubKumoch, szczegó * owo omówili * my obecn * sytuacj * wojenn * , pomoc dla Ukrainy i koordynacj * dalszych dzia * a * . * — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 19, 2022