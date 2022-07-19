Зеленский обсудил с Дудой ситуацию на поле боя, оборонную поддержку Украины и противодействие агрессии РФ

"Поддерживаю непрерывный диалог с Анджеем Дудой. Проинформировал президента Польши об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали наши шаги по противодействию российской агрессии", – говорится в сообщении.
I maintain a continued dialogue with @AndrzejDuda. Informed the President of Poland about the current situation on the battlefield. Discussed the defense support for Ukraine from Poland and allies. Coordinated our steps to counter Russian aggression.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2022
Дуда отметил в Twitter, что разговор длился около часа, в нем участвовали также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель, внешнеполитический советник президента Андрей Сибига и глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
"Мы подробно обсудили текущую военную ситуацию, помощь Украине и согласование дальнейших действий", – написал он.
Dzi * , w blisko godzinnej rozmowie z Prezydentem @ZelenskyyUa, z udzia * em naszych wspó * pracowników m. in. @AndriyYermak @andrii_sybiha i @JakubKumoch, szczegó * owo omówili * my obecn * sytuacj * wojenn * , pomoc dla Ukrainy i koordynacj * dalszych dzia * a * . *— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 19, 2022
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд.
По мнению Зеленского, в отношениях Украины и Польши сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов".
Глава Украинского государства присвоил польскому городу Перемышлю почетный знак отличия "Город-спаситель". Также он инициировал законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины" в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом.