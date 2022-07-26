РФ меняет тактику пополнения личного состава контингента для войны против Украины – украинская разведка

По данным украинской разведки, в РФ активно набирают наемников из числа граждан стран Центральной Азии, заключенных, а также представителей отдаленных регионов РФ.

Как говорится в релизе, в РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".

В ее рамках Кремль обязал каждый из российских регионов, а также оккупированные Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону "добровольцев" для участия в войне против Украины, в итоге ожидается создание 85 батальонов.

"Не все регионы готовы создавать подобные батальоны за счет местного населения", – отмечают в ГУР и наводят в качестве примера так называемый "собянинский полк", который сформирован в Москве. "Медуза" писала, что финансируют этот полк из бюджета российской столицы.

В состав полка в основном набираются люди из других регионов РФ, а также граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, сообщают в украинской разведке.

"Для их поощрения предлагается высокая з/п и возможность получить гражданство РФ. – добавили в ГУР. – В целом РФ меняет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, Росгвардию и "ЛДНР". Фиксируются случаи принуждения к подписанию "контрактов" местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей РФ на отбор боевиков в колониях".

Кроме того, по данным ГУР, РФ начала работу с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет.

"Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который ориентировочно формируется в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, которые срочно снимают с длительного хранения", – добавили в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)