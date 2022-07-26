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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ меняет тактику пополнения личного состава контингента для войны против Украины – украинская разведка

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По данным украинской разведки, в РФ активно набирают наемников из числа граждан стран Центральной Азии
По данным украинской разведки, в РФ активно набирают наемников из числа граждан стран Центральной Азии
Фото: ЕРА

Россия меняет тактику пополнения личного состава контингента, воюющего против Украины. Об этом 26 июля проинформировал пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны.

По данным украинской разведки, в РФ активно набирают наемников из числа граждан стран Центральной Азии, заключенных, а также представителей отдаленных регионов РФ.

Как говорится в релизе, в РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".

В ее рамках Кремль обязал каждый из российских регионов, а также оккупированные Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону "добровольцев" для участия в войне против Украины, в итоге ожидается создание 85 батальонов. 

"Не все регионы готовы создавать подобные батальоны за счет местного населения", – отмечают в ГУР и наводят в качестве примера так называемый "собянинский полк", который сформирован в Москве. "Медуза" писала, что финансируют этот полк из бюджета российской столицы.

В состав полка в основном набираются люди из других регионов РФ, а также граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, сообщают в украинской разведке.

"Для их поощрения предлагается высокая з/п и возможность получить гражданство РФ. – добавили в ГУР. – В целом РФ меняет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, Росгвардию и "ЛДНР". Фиксируются случаи принуждения к подписанию "контрактов" местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей РФ на отбор боевиков в колониях".

Кроме того, по данным ГУР, РФ начала работу с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет.

"Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который ориентировочно формируется в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, которые срочно снимают с длительного хранения", – добавили в разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid02RkzMDmA4oHaPmfLtxcTHMrbdmAvDDRgmGh3CenK5NEQCcE2Tw54SF9gFqXCf6Sitl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, потери России за время полномасштабного вторжения значительные, но не критические, так как мобилизационный ресурс там большой. В РФ избегают официальной мобилизации, так как она по российским законам возможна только в случае войны, объяснял представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Кыргызстан, Севастополь, Кремль, Узбекистан, мобилизация, разведка, призыв, Таджикистан, война России против Украины, Росгвардия, потери России
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