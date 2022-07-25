Замкомандира 63-й бригады ВСУ: На подконтрольной "ЛДНР" территории мужчин, говорят, уже не осталось. Заходить – и там уже все свободно, уже не с кем воевать

Речь об этом зашла при обсуждении принципа, по которому воюют в Украине российские оккупанты, – "не качеством, а количеством".
"Она действительно длинная – эта армия. Она не непобедимая. Принцип, как в советской власти, – шапкозакидательство. Советский Союз воевал так же с Германией – количеством. Не качеством, а количеством", – сказал Черный.
Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью
По его словам, точно так же российские оккупанты воевали в Луганской области в 2022 году.
"В той же Попасной, Северодонецке, Лисичанске, – просто брали количеством. Просто пускали на убой личный состав. Говорят, "ЛНР" и "ДНР" уже не нужно освобождать, там мужчин просто не осталось. Заходить – и там уже все свободно, там уже не с кем воевать", – объяснил Черный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля в ОРДЛО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.
Тогдашний омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР". 15 мая она сообщала, что оккупанты проводят в ОРДЛО "скрытую мобилизацию", Генштаб ВСУ информировал о стихийных акциях протеста против принудительной мобилизации.
По информации украинского журналиста Сергея Гармаша, с 10-х чисел июня на оккупированных территориях снизилась "мобилизационная активность", а к концу месяца началась новая волна мобилизации. "Казалось, что за четыре месяца, с 18 февраля, уже всех вычистили. Но с 23 июня на улицах городов, трассах, пунктах выезда проводятся рейды военкоматов. Повестки вручают даже тем, у кого была "бронь", – писал он, ссылаясь на сообщения жителей оккупированного Донецка.
По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.
По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.
По данным ВСУ на 25 июля, потери оккупантов составляют около 39,7 тыс. человек личного состава.