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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ: На подконтрольной "ЛДНР" территории мужчин, говорят, уже не осталось. Заходить – и там уже все свободно, уже не с кем воевать

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Черный: Российская армия длинная
Черный: Российская армия длинная
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей не осталось мужчин, поэтому ОРДЛО можно деоккупировать. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал заместитель командира 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

Речь об этом зашла при обсуждении принципа, по которому воюют в Украине российские оккупанты, – "не качеством, а количеством".

"Она действительно длинная – эта армия. Она не непобедимая. Принцип, как в советской власти, – шапкозакидательство. Советский Союз воевал так же с Германией – количеством. Не качеством, а количеством", – сказал Черный.

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью

По его словам, точно так же российские оккупанты воевали в Луганской области в 2022 году.

"В той же Попасной, Северодонецке, Лисичанске, – просто брали количеством. Просто пускали на убой личный состав. Говорят, "ЛНР" и "ДНР" уже не нужно освобождать, там мужчин просто не осталось. Заходить – и там уже все свободно, там уже не с кем воевать", – объяснил Черный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля в ОРДЛО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Тогдашний омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР". 15 мая она сообщала, что оккупанты проводят в ОРДЛО "скрытую мобилизацию", Генштаб ВСУ информировал о стихийных акциях протеста против принудительной мобилизации.

По информации украинского журналиста Сергея Гармаша, с 10-х чисел июня на оккупированных территориях снизилась "мобилизационная активность", а к концу месяца началась новая волна мобилизации. "Казалось, что за четыре месяца, с 18 февраля, уже всех вычистили. Но с 23 июня на улицах городов, трассах, пунктах выезда проводятся рейды военкоматов. Повестки вручают даже тем, у кого была "бронь", – писал он, ссылаясь на сообщения жителей оккупированного Донецка.

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

По данным ВСУ на 25 июля, потери оккупантов составляют около 39,7 тыс. человек личного состава.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, мобилизация, вторжение, Алеся Бацман, украинский военный, ДНР, ВСУ, война России против Украины, ЛНР, ОРДЛО, ЛДНР, мужчины, российские оккупанты, полковник Вадим Черный
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