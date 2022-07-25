Замкомандира 63-й бригады ВСУ: На подконтрольной "ЛДНР" территории мужчин, говорят, уже не осталось. Заходить – и там уже все свободно, уже не с кем воевать

Речь об этом зашла при обсуждении принципа, по которому воюют в Украине российские оккупанты, – "не качеством, а количеством".

"Она действительно длинная – эта армия. Она не непобедимая. Принцип, как в советской власти, – шапкозакидательство. Советский Союз воевал так же с Германией – количеством. Не качеством, а количеством", – сказал Черный.

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью

По его словам, точно так же российские оккупанты воевали в Луганской области в 2022 году.

"В той же Попасной, Северодонецке, Лисичанске, – просто брали количеством. Просто пускали на убой личный состав. Говорят, "ЛНР" и "ДНР" уже не нужно освобождать, там мужчин просто не осталось. Заходить – и там уже все свободно, там уже не с кем воевать", – объяснил Черный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО