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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Армия однозначно должна быть контрактной и профессиональной, призыв – пережиток советской эпохи

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Полковник Черный: Военнослужащий должен быть подготовлен. И какая бы беда ни случилась в стране, он знает, что он может прийти и помочь
Полковник Черный: Военнослужащий должен быть подготовлен. И какая бы беда ни случилась в стране, он знает, что он может прийти и помочь
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

Заместитель командира 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Вадим Черный считает, что армия в Украине должна быть контрактной. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Военнослужащий – это всегда было престижно. То, что армия должна быть контрактной, она должна быть профессиональной, – это однозначно. Потому что армия по призыву – это пережиток советской эпохи", – сказал он. 

Полковник отметил, что военнослужащий должен быть профессионалом и "не должен приходить и заново учиться, сколько бы он ни отслужил контрактов: один, два или три". 

"Военнослужащий должен быть подготовлен. И какая бы беда ни случилась в стране, он знает, что он может прийти и помочь в определенный период времени. Чтобы не приходилось потом переучивать людей или учить заново. То есть армия должна быть контрактной. Это мое личное мнение. Я его придерживаюсь", – добавил он. 

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину министр обороны Украины Алексей Резников допускал возможность отмены призыва в Украине и перехода к профессиональной армии. 

Утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения войск РФ президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал Зеленский 21 мая. Резников в июле сообщил, что "под штыком в том или ином виде" около 1 млн человек. Речь идет о Вооруженных силах, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции и Нацгвардии, Службе безопасности Украины и силовым подразделениям Национального антикоррупционного бюро. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: армия, мобилизация, призыв, военнослужащий, полковник Вадим Черный
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