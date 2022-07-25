Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Армия однозначно должна быть контрактной и профессиональной, призыв – пережиток советской эпохи

Полковник Черный: Военнослужащий должен быть подготовлен. И какая бы беда ни случилась в стране, он знает, что он может прийти и помочь Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

"Военнослужащий – это всегда было престижно. То, что армия должна быть контрактной, она должна быть профессиональной, – это однозначно. Потому что армия по призыву – это пережиток советской эпохи", – сказал он.

Полковник отметил, что военнослужащий должен быть профессионалом и "не должен приходить и заново учиться, сколько бы он ни отслужил контрактов: один, два или три".

"Военнослужащий должен быть подготовлен. И какая бы беда ни случилась в стране, он знает, что он может прийти и помочь в определенный период времени. Чтобы не приходилось потом переучивать людей или учить заново. То есть армия должна быть контрактной. Это мое личное мнение. Я его придерживаюсь", – добавил он.

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