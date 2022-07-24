Россияне не могут взять Харьков. Без шансов – замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный

Черный рассказал, что оккупантам "не по зубам" Николаев.
"Харьковская [область] так же. Они распылили свои силы в самом начале. И, как мы видим, нет у них таких сил, чтобы по всему фронту вести наступательные действия. Они не в состоянии. Без шансов", – добавил он.
До Одессы, которую, как писали СМИ, Россия может попытаться захватить, армия оккупанта просто не дойдет, подчеркнул военнослужащий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.