Россияне не могут взять Харьков. Без шансов – замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный

Полковник Вадим Черный говорит, что у оккупантов нет сил, чтобы по всему фронту вести наступательные действия Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Черный рассказал, что оккупантам "не по зубам" Николаев.

"Харьковская [область] так же. Они распылили свои силы в самом начале. И, как мы видим, нет у них таких сил, чтобы по всему фронту вести наступательные действия. Они не в состоянии. Без шансов", – добавил он.

До Одессы, которую, как писали СМИ, Россия может попытаться захватить, армия оккупанта просто не дойдет, подчеркнул военнослужащий.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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