ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Россияне не могут взять Харьков. Без шансов – замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Полковник Вадим Черный говорит, что у оккупантов нет сил, чтобы по всему фронту вести наступательные действия
Полковник Вадим Черный говорит, что у оккупантов нет сил, чтобы по всему фронту вести наступательные действия
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

У российских оккупантов нет сил, чтобы захватить Харьков и Харьковскую область. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

Черный рассказал, что оккупантам "не по зубам" Николаев.

"Харьковская [область] так же. Они распылили свои силы в самом начале. И, как мы видим, нет у них таких сил, чтобы по всему фронту вести наступательные действия. Они не в состоянии. Без шансов", – добавил он.

До Одессы, которую, как писали СМИ, Россия может попытаться захватить, армия оккупанта просто не дойдет, подчеркнул военнослужащий.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Одесса, Харьков, Николаев, Харьковская область, Алеся Бацман, война России против Украины, военнослужащий, полковник Вадим Черный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (370567)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (134828)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (30831)
4
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (27646)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео (26981)
6
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (24250)
7
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото (23924)
8
"Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев (18237)
 
 
 
 