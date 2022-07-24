Идут переговоры по четырем "зеленым" коридорам для эвакуации людей в Харьковской области – Синегубов

Синегубов об оккупированных территориях: Знаем, что происходит в каждой из общин, общаемся ежедневно Фото: Олег Синєгубов / Facebook

По его словам, сейчас проводятся переговоры на эту тему.

"Мы постоянно инициируем через Офис Президента, через профильное министерство организацию официальных эвакуационных и гуманитарных коридоров. Сейчас мы запросили четыре маршрута. Очень надеемся, есть перспективы в этом направлении. Скажу осторожно: мы ждем. И как только будет возможность провести эвакуацию – конечно, мы это сделаем", – сказал Синегубов.

Он отметил, что по одному из направлений эвакуация населения с временно оккупированных территорий проходит, несмотря на отсутствие официального маршрута. К процессу присоединились десятки волонтеров, все профильные службы и представители местных и областных властей.

Так, на этой неделе на подконтрольную Украине территорию выехали около 1 тыс. человек, из которых около 300 – дети.

В Telegram Синегубов также подчеркнул, что областные власти отслеживают ситуацию во временно оккупированных районах. "Знаем, что происходит в каждой из общин, общаемся ежедневно", – заявил он.

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