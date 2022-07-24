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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Идут переговоры по четырем "зеленым" коридорам для эвакуации людей в Харьковской области – Синегубов

Синегубов об оккупированных территориях: Знаем, что происходит в каждой из общин, общаемся ежедневно
Синегубов об оккупированных территориях: Знаем, что происходит в каждой из общин, общаемся ежедневно
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Власти Харьковской области запросили через Офис президента организацию четырех эвакуационных коридоров с оккупированных территорий региона. Об этом заявил 23 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщается на сайте администрации.

По его словам, сейчас проводятся переговоры на эту тему.

"Мы постоянно инициируем через Офис Президента, через профильное министерство организацию официальных эвакуационных и гуманитарных коридоров. Сейчас мы запросили четыре маршрута. Очень надеемся, есть перспективы в этом направлении. Скажу осторожно: мы ждем. И как только будет возможность провести эвакуацию – конечно, мы это сделаем", – сказал Синегубов.

Он отметил, что по одному из направлений эвакуация населения с временно оккупированных территорий проходит, несмотря на отсутствие официального маршрута. К процессу присоединились десятки волонтеров, все профильные службы и представители местных и областных властей.

Так, на этой неделе на подконтрольную Украине территорию выехали около 1 тыс. человек, из которых около 300 – дети.

В Telegram Синегубов также подчеркнул, что областные власти отслеживают ситуацию во временно оккупированных районах. "Знаем, что происходит в каждой из общин, общаемся ежедневно", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Теги: Харьковская область, эвакуация, гуманитарный коридор, волонтеры, дети, война России против Украины, Олег Синегубов
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