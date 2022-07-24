Терехов после обстрелов остановок в Харькове призвал горожан чаще пользоваться метро, а не наземным транспортом

Терехов отметил, что оккупанты с первого дня полномасштабного вторжения стреляли по мирным жителям Харькова, атаковали жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты.

"Прошедшая неделя показала, что теперь агрессор не делает даже вида, что стреляет по военным объектам... Самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга. Как раз в то самое время, когда многие из вас ехали на работу", – написал мэр.

Он напомнил, что эти обстрелы к гибели шести мирных жителей, в том числе и 13-летнего мальчика. 15-летняя сестра подростка и еще 25 человек были ранены. Терехов сообщил, что девушка пошла на поправку и врачи надеются на ее скорейшее выздоровление.

"Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодня это самый безопасный способ передвижения", – призвал Терехов.

Он также заверил, что нуждающиеся в помощи могут ее получить.

"Если вам нужны продукты или другая помощь, работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться и вам помогут", – пообещал харьковский мэр.

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