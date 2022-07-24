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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Терехов после обстрелов остановок в Харькове призвал горожан чаще пользоваться метро, а не наземным транспортом

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Россияне два дня подряд обстреливали остановки общественного транспорта в Харькове
Россияне два дня подряд обстреливали остановки общественного транспорта в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов просит горожан по возможности избегать утренних поездок в наземном общественном транспорте из соображений безопасности. Он обратился к харьковчанам в своем Telegram.

Терехов отметил, что оккупанты с первого дня полномасштабного вторжения стреляли по мирным жителям Харькова, атаковали жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты.

"Прошедшая неделя показала, что теперь агрессор не делает даже вида, что стреляет по военным объектам... Самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга. Как раз в то самое время, когда многие из вас ехали на работу", – написал мэр.

Он напомнил, что эти обстрелы к гибели шести мирных жителей, в том числе и 13-летнего мальчика. 15-летняя сестра подростка и еще 25 человек были ранены. Терехов сообщил, что девушка пошла на поправку и врачи надеются на ее скорейшее выздоровление.

"Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодня это самый безопасный способ передвижения", – призвал Терехов.

Он также заверил, что нуждающиеся в помощи могут ее получить.

"Если вам нужны продукты или другая помощь, работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться и вам помогут", – пообещал харьковский мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: транспорт, Харьков, метро, раненые, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, общественный транспорт, метрополитен
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