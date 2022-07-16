Резников: Мы договорились с Залужным, что я не учу его воевать. И президент не учит

Резников: Когда кто-то там кричит: "Ой, раскрыли планы!" – так чего скрывать, что мы планируем деоккупировать все наши оккупированные земли? Мы этого не скрываем Скриншот: BBC News Україна / YouTube

Резников в интервью британской газете The Times, вышедшем 10 июля, сказал, что Украина готовится отвоевать у России оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны, и для этого собирает миллионные боевые силы.

По словам министра, он имел в виду другое, и в этом случае произошло "немного misunderstanding" – непонимание.

"Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Да простят мой английский язык, он у меня не родной. [Сейчас] я четко формулирую: мы сегодня в секторе безопасности и обороны имеем миллион людей под штыком в том или ином виде. Я имею в виду ВСУ, включая подразделения территориальной обороны, Национальную гвардию, пограничную службу, Национальную полицию, ГСЧС, Службу безопасности Украины, а также силовые подразделения НАБУ и так далее", – пояснил он.

Из всех этих сил и состоят миллионные силы, уже защищающие Украину, сказал Резников.

По его словам, есть конкретный приказ Зеленского о деоккупации всей Украины, в том числе территорий, оккупированных РФ в 2014 году.

"Конкретный приказ. А дальше уже, с точки зрения приоритетизации планов, военные, исходя из возможностей, должны предложить [план действий]", – сказал он.

Журналист уточнил: "То есть речь не идет о конкретной наступательной операции, которая сейчас начнется?"

"А речь и не может идти о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал. Мы договорились с господином [главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию", – ответил Резников.

Он подчеркнул, что публично озвучивает ту информацию, которую считает нужным донести обществу.

"И когда кто-то там кричит: "Ой, раскрыли планы!" – так чего скрывать, что мы планируем деоккупировать все наши оккупированные земли? Мы этого не скрываем. Мы дойдем до международно признанных границ по состоянию на 1991 год. Точка. Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, совершенно не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают о наших планах. И помогают нам, понимая, что и когда нам нужно для того или иного продвижения", – добавил министр.

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