Резников о заявлениях Спартц: Это личное мнение одного человека, который, к сожалению, не совсем владеет фактами

Резников предупредил, что информационные спецоперации против Украины на тему оружия Россия будет продолжать Фото: Резніков Олексій / Facebook

Журналист "BBC News Україна" назвал заявление Спартц о том, что в Украине якобы нет системы, которая позволяла бы отслеживать судьбу вооружения, которое Америка выделяет Украине, "одним из аспектов конфликта", который сейчас разворачивается в связи с ее обращением к американской администрации.

Резников отверг существование конфликта, отметив, что слова Спартц – личное мнение одного человека, который, к сожалению, не совсем владеет фактами. Министр добавил, что не в первый раз сталкивается с так называемой ИПСО (информационно-психологической спецопирацией, – "ГОРДОН").

К таким спецоперациям, которые, по словам министра, запускает страна-террорист Россия, он отнес ряд "вбросов", в том числе с использованием авторитетных западных СМИ, где подвергается сомнению способность Украины контролировать поставленное оборудование.

Глава Минобороны предположил, что эту тему враги Украины будут развивать и дальше.

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" 13 июля пообещал, что Белый дом ответит Спартц на ее обращение о контроле над поставками вооружения Украине "должным образом".

По словам Кирби, "важно убедиться", что в Украине с должной ответственностью относятся к военной помощи, поставляемой из США. Он подчеркнул, что в Украине также разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и готовы работать над этим вопросом совместно с американской администрацией. При этом Кирби напомнил, что как только вооружение оказывается в руках ВСУ, оно становится собственностью Украины.