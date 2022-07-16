Резников о заявлениях Спартц: Это личное мнение одного человека, который, к сожалению, не совсем владеет фактами

Журналист "BBC News Україна" назвал заявление Спартц о том, что в Украине якобы нет системы, которая позволяла бы отслеживать судьбу вооружения, которое Америка выделяет Украине, "одним из аспектов конфликта", который сейчас разворачивается в связи с ее обращением к американской администрации.
Резников отверг существование конфликта, отметив, что слова Спартц – личное мнение одного человека, который, к сожалению, не совсем владеет фактами. Министр добавил, что не в первый раз сталкивается с так называемой ИПСО (информационно-психологической спецопирацией, – "ГОРДОН").
К таким спецоперациям, которые, по словам министра, запускает страна-террорист Россия, он отнес ряд "вбросов", в том числе с использованием авторитетных западных СМИ, где подвергается сомнению способность Украины контролировать поставленное оборудование.
Глава Минобороны предположил, что эту тему враги Украины будут развивать и дальше.
Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" 13 июля пообещал, что Белый дом ответит Спартц на ее обращение о контроле над поставками вооружения Украине "должным образом".
По словам Кирби, "важно убедиться", что в Украине с должной ответственностью относятся к военной помощи, поставляемой из США. Он подчеркнул, что в Украине также разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и готовы работать над этим вопросом совместно с американской администрацией. При этом Кирби напомнил, что как только вооружение оказывается в руках ВСУ, оно становится собственностью Украины.
11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам. Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.
14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.
Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".
14 июля в ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.