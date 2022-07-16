ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о заявлениях Спартц: Это личное мнение одного человека, который, к сожалению, не совсем владеет фактами

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Резников предупредил, что информационные спецоперации против Украины на тему оружия Россия будет продолжать
Резников предупредил, что информационные спецоперации против Украины на тему оружия Россия будет продолжать
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал обращение члена Палаты представителей США от Республиканской партии Виктории Спартц к Белому дому о контроле поставляемого ВСУ оружия в интервью изданию "BBC News Україна", опубликованном 15 июля.

Журналист "BBC News Україна" назвал заявление Спартц о том, что в Украине якобы нет системы, которая позволяла бы отслеживать судьбу вооружения, которое Америка выделяет Украине, "одним из аспектов конфликта", который сейчас разворачивается в связи с ее обращением к американской администрации.

Резников отверг существование конфликта, отметив, что слова Спартц – личное мнение одного человека, который, к сожалению, не совсем владеет фактами. Министр добавил, что не в первый раз сталкивается с так называемой ИПСО (информационно-психологической спецопирацией, – "ГОРДОН").

К таким спецоперациям, которые, по словам министра, запускает страна-террорист Россия, он отнес ряд "вбросов", в том числе с использованием авторитетных западных СМИ, где подвергается сомнению способность Украины контролировать поставленное оборудование.

Глава Минобороны предположил, что эту тему враги Украины будут развивать и дальше.

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" 13 июля пообещал, что Белый дом ответит Спартц на ее обращение о контроле над поставками вооружения Украине "должным образом".

По словам Кирби, "важно убедиться", что в Украине с должной ответственностью относятся к военной помощи, поставляемой из США. Он подчеркнул, что в Украине также разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и готовы работать над этим вопросом совместно с американской администрацией. При этом Кирби напомнил, что как только вооружение оказывается в руках ВСУ, оно становится собственностью Украины.

Контекст:

11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.

Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам. Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.

14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".

14 июля в ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, военные, Вооруженные силы Украины, BBC, вооружение, военная техника, контрабанда, ВСУ, Денис Монастырский, интервью, Андрей Ермак, Виктория Спартц
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