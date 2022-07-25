Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Когда умирают дети, хочется кричать. Хочется, чтобы на месте России образовалась огромная яма, пустошь

"Я думаю, что они пытаются так напугать Вооруженные силы. Если они себе так думают: "Если мы будем стрелять по мирным, если будут погибать мирные, то те сдадутся, сложат оружие и не будут с нами воевать. И тогда мы "всех победим". Но они забывают, что злость с каждым убитым гражданским, с каждым убитым ребенком растет все больше и больше. Поэтому они, напротив, еще больше побуждают нас к уничтожению рашистского оккупанта", – сказал он.

Черный отметил, что тяжело переживает гибель военнослужащих и гражданских.

"Если гибнет один человек, то, соответственно, семья теряет близкого человека. То есть это ломаются судьбы. Не только гибель одного военнослужащего или гражданского, а это уже поломанные судьбы многих других людей, которые жили с ним рядом, которые его любили, которые о нем заботились, о которых он заботился. Конечно, здесь сердце не может черстветь. Просто озлобленность еще большая наступает. Даже эмоционально нельзя передать происходящее на душе – с каждым погибшим военнослужащим, с каждым погибшим гражданским. Особенно когда гибнут дети. Это очень неприятно, это выворачивает изнутри, хочется кричать, хочется порвать что-то, бросить – просто сделать что-то, чтобы российский оккупант просто провалился, просто на месте России была огромная яма или пустошь и ничего там больше не было", – добавил он.

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО