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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Когда умирают дети, хочется кричать. Хочется, чтобы на месте России образовалась огромная яма, пустошь

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Полковник Черный: Даже эмоционально нельзя передать происходящее на душе с каждым погибшим военнослужащим, с каждым погибшим гражданским
Полковник Черный: Даже эмоционально нельзя передать происходящее на душе – с каждым погибшим военнослужащим, с каждым погибшим гражданским
Фото из личного архива Вадима Черного

Россияне, нанося удары по гражданским объектам в Украине, вероятно, хотят напугать Вооруженные силы Украины, но добиваются этим только усиления чувства злости у украинских военных. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

"Я думаю, что они пытаются так напугать Вооруженные силы. Если они себе так думают: "Если мы будем стрелять по мирным, если будут погибать мирные, то те сдадутся, сложат оружие и не будут с нами воевать. И тогда мы "всех победим". Но они забывают, что злость с каждым убитым гражданским, с каждым убитым ребенком растет все больше и больше. Поэтому они, напротив, еще больше побуждают нас к уничтожению рашистского оккупанта", – сказал он. 

Черный отметил, что тяжело переживает гибель военнослужащих и гражданских. 

"Если гибнет один человек, то, соответственно, семья теряет близкого человека. То есть это ломаются судьбы. Не только гибель одного военнослужащего или гражданского, а это уже поломанные судьбы многих других людей, которые жили с ним рядом, которые его любили, которые о нем заботились, о которых он заботился. Конечно, здесь сердце не может черстветь. Просто озлобленность еще большая наступает. Даже эмоционально нельзя передать происходящее на душе – с каждым погибшим военнослужащим, с каждым погибшим гражданским. Особенно когда гибнут дети. Это очень неприятно, это выворачивает изнутри, хочется кричать, хочется порвать что-то, бросить – просто сделать что-то, чтобы российский оккупант просто провалился, просто на месте России была огромная яма или пустошь и ничего там больше не было", – добавил он. 

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент Украины Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек". В июле, разговаривая с журналистами The Wall Street Journal, он отказался назвать общие потери сил обороны Украины, но рассказал, что на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день. Теперь число сократилось: до 30 погибших и около 250 раненых в день, отметил президент.

Точное число погибших гражданских в Украине неизвестно. По информации Офиса генпрокурора, за пять месяцев полномасштабного вторжения России в Украине в результате боевых действий погибло не менее 358 детей.  В Нацполиции рассказывали в июне, что открыты уголовные производства по гибели более 12 тыс. мирных граждан Украины. Но только в оккупированном Мариуполе, по информации полка "Азов", защищавшего город, погибли 25 тыс. человек. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Вооруженные силы Украины, раненые, Алеся Бацман, дети, война России против Украины, погибшие, полковник Вадим Черный
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