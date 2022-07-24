Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный о российских военных: Им какое-то чипирование "Спутником V" провели

"[Российские военные] это не люди. Я не знаю, как их назвать. Это просто изверги. В самом начале задержали летчика. Он остался в Крыму после 2014 года и потом стрелял по городу, где сейчас живут его родители. Ну, это не люди просто. Люди такого не будут делать. Либо им какое-то чипирование "Спутником V" провели, либо я не знаю что. Не может так нормальный человек", – отметил Черный.

По его словам, многие российские военные не понимают, что они делают в Украине.

"Из тех же радиоперехватов можно сказать, что они сами не знают, чего хотят. Есть некоторые, которые считают, что они здесь пришли освобождать "русскоговорящее население от нацистов, бандеровцев и фашистов". Другие, по тем же радиоперехватам судя, с женами общаются и говорят: "Я не знаю, зачем мы здесь. Я не знаю, кого мы пришли освобождать и кого от кого защищать", – рассказал военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он подчеркнул, что большая часть российских солдат – это пьяницы, мародеры и насильники.

"В основном сюда те, что дальше Урала, едут – таков состав армии РФ. А те, что в европейской части России живут, они, возможно, все же более осведомленные, более интеллектуально развиты, чем остальные. Там же, где нет интернета, где нет связи с цивилизацией, а есть только пропагандистские каналы Владимира Соловьева и Скабеевой, люди ни о чем другом не могут говорить. Это пьяницы, мародеры и насильники. Вот такой обобщенный образ русского оккупанта", – сказал Черный.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube