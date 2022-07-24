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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный о российских военных: Им какое-то чипирование "Спутником V" провели

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Черный: Российские военные просто изверги
Черный: Российские военные – просто изверги
Скриншот видео: Алеся Бацман / YouTube

Пьяницы, мародеры и насильники – таков образ российского оккупанта, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

"[Российские военные] это не люди. Я не знаю, как их назвать. Это просто изверги. В самом начале задержали летчика. Он остался в Крыму после 2014 года и потом стрелял по городу, где сейчас живут его родители. Ну, это не люди просто. Люди такого не будут делать. Либо им какое-то чипирование "Спутником V" провели, либо я не знаю что. Не может так нормальный человек", – отметил Черный.

По его словам, многие российские военные не понимают, что они делают в Украине.

"Из тех же радиоперехватов можно сказать, что они сами не знают, чего хотят. Есть некоторые, которые считают, что они здесь пришли освобождать "русскоговорящее население от нацистов, бандеровцев и фашистов". Другие, по тем же радиоперехватам судя, с женами общаются и говорят: "Я не знаю, зачем мы здесь. Я не знаю, кого мы пришли освобождать и кого от кого защищать", – рассказал военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он подчеркнул, что большая часть российских солдат – это пьяницы, мародеры и насильники.

"В основном сюда те, что дальше Урала, едут – таков состав армии РФ. А те, что в европейской части России живут, они, возможно, все же более осведомленные, более интеллектуально развиты, чем остальные. Там же, где нет интернета, где нет связи с цивилизацией, а есть только пропагандистские каналы Владимира Соловьева и Скабеевой, люди ни о чем другом не могут говорить. Это пьяницы, мародеры и насильники. Вот такой обобщенный образ русского оккупанта", – сказал Черный.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля по 24 июля Россия потеряла 39,5 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов, а также другой боевой и военной техники.

Россия не отчитывается о своих потерях во время войны против Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, Алеся Бацман, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, чипирование, российские военные, полковник Вадим Черный
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