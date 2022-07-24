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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Буряты не знают жалости, они жестче, чем остальные

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Черный: Буряты поражены тем, как мы живем в Украине
Черный: Буряты поражены тем, как мы живем в Украине
Фото из личного архива Черного

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный рассказал, кто из бойцов российской армии отличается наибольшей жестокостью.

"Пожалуй, все-таки буряты. Они не знают ни жалости – ничего. Если те,  европеоидной расы, как говорится, – еще более-менее, то что касается бурят, – они не знают жалости, они жестче, чем остальные", – рассказал собеседник.

По его словам, военных из Бурятии поразил уровень жизни украинцев в небольших селах.

"Я лично не общался с ними. Но все равно рассказывают, насколько они поражены уровнем нашей жизни. Они поражены тем, как мы живем. Есть вот населенный пункт здесь у нас недалеко. Это маленький такой поселок городского типа: буквально пара-тройка многоэтажек – и все, больше там ничего нет. Но там школа – мало где в большом городе такую школу можно найти. Настолько там все такое нарядное, чистенькое. Они приехали – там были буряты – и спрашивают местных: "А что это за город?" Местные говорят: "Какой город? Вы в селе". – "В селе? А мы думали, это город". Они  полностью поражены уровнем жизни в Украине. Унитаз в доме – это для них что-то из разряда вон выходящее. Стивена Кинга почитать, пожалуй, нужно, что ли, или "Звездные войны" посмотреть. Это дичь. Армия похитителей бытовой техники, унитазов и тех [ношенных] трусов", – отметил Черный.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в УкраинуВоенные происхождением из Бурятии в составе войск РФ принимали участие в захвате населенных пунктов Киевской области, где после деокупации обнаружили тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

13 мая Украинский институт будущего опубликовал аналитический материал, в котором на основе статистических данных РФ сделал вывод, что в ходе войны в Украине оккупантов из Бурятии убивают в 420 раз больше, чем москвичей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, армия, война, военные, Бурятия, Алеся Бацман, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, полковник Вадим Черный
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