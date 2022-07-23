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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ: Русским солдатам говорили, что их будут встречать с салютами и цветами. Ну, салюты мы им устроили

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Черный: Сейчас россияне не ведут вообще каких-то штурмовых действий
Черный: Сейчас россияне не ведут вообще каких-то штурмовых действий
Фото из личного архива

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный рассказал, что больше всего шокировало российских бойцов в Украине.

"Россиянам рассказывали, что здесь их будут встречать с цветочками, салютами, фейерверками. Ну, салюты и фейерверки мы им устроили. И они были в шоке. Они шокированы тем, как наша артиллерия умело уничтожает все, что движется. Они шокированы тем, с каким рвением мы даем отпор. Они не могут это пережить. Им всегда втюхивали, впаривали, что "украинцы – это хохлы, которые ни на что не способны". И когда они пришли в Украину, увидели, на что "хохлы" способны. И они не знают просто-напросто, что дальше делать", – рассказал собеседник.

Он отметил, что сейчас настроение украинских военных намного лучше, чем в феврале.

"24 февраля состояние было стрессовое, шок, хоть где-то на подсознании мы все прекрасно знали, что рано или поздно это произойдет. И это произошло. Была где-то какая-то растерянность. Мы видим полномасштабное вторжение, ракеты, самолеты, колонны танков", – рассказал Черный.

По его словам, помощь западных партнеров в виде вооружения значительно повлияла на состояние дел и расстановку сил на фронте.

"[Оружия] хватать никогда не будет. Всегда мало, всегда хочется больше. Но то, что мы сейчас имеем, то, что пришло на данный период времени, уже существенно повлияло на расстановку сил и события на фронте. Это нанесло хорошие потери противнику и, соответственно, стало решающим в сдерживании его действий. То есть сейчас россияне не ведут вообще каких-то атакующих, штурмовых действий, как это было даже две недели назад. Поэтому это очень весомый вклад, очень большая помощь", – сказал Черный.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия не отчитывается о своих потерях во время войны против Украины. По данным Генштаба, с 24 февраля потери среди личного состава оккупантов достигли 39 тыс. человек. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ранения в Украине получили еще около 90 тыс. оккупантов.

Последние несколько месяцев поступают сообщения о массовых отказах российских военных ехать на войну в Украину, об этом информируют российские СМИ и украинская разведка.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, вооружение, Алеся Бацман, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, интервью, русские, российские военные, полковник Вадим Черный
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