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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне не хотят воевать в Украине и перед отправкой на фронт выводят из строя боевую технику – ГУР Минобороны

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В ГУР отметили, что оккупанты разукомплектовывают и БТР, и командно-штабные машины
В ГУР отметили, что оккупанты разукомплектовывают и БТР, и командно-штабные машины
Фото: ЕРА (архив)

Российские военные выводят из строя свою боевую технику еще на российской территории, чтобы избежать отправки на войну в Украину. Об этом проинформировало 10 июля в Telegram Главное управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории России", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что такое явление у оккупантов приобретает массовый характер.

В частности, по данным украинской военной разведки, военнослужащие 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии "только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и девять командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы".

"Командующий Южным военным округом обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину", – объяснили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 10 июля, потери оккупантов составляют около 37,3 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, война, военные, ФСБ, разведка, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, войска, ГУР Минобороны Украины, российские военные
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