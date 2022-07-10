Россияне не хотят воевать в Украине и перед отправкой на фронт выводят из строя боевую технику – ГУР Минобороны

В ГУР отметили, что оккупанты разукомплектовывают и БТР, и командно-штабные машины Фото: ЕРА (архив)

"В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории России", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что такое явление у оккупантов приобретает массовый характер.

В частности, по данным украинской военной разведки, военнослужащие 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии "только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и девять командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы".

"Командующий Южным военным округом обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину", – объяснили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)