Россияне не хотят воевать в Украине и перед отправкой на фронт выводят из строя боевую технику – ГУР Минобороны

"В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории России", – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что такое явление у оккупантов приобретает массовый характер.
В частности, по данным украинской военной разведки, военнослужащие 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии "только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и девять командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы".
"Командующий Южным военным округом обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину", – объяснили в ГУР Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 10 июля, потери оккупантов составляют около 37,3 тыс. человек личного состава.