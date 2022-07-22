Как минимум 1793 российских военных отказались воевать в Украине, часть из них удерживают в Луганской области – СМИ

По информации собеседников издания, военных, в том числе офицеров, держат в подвалах и других закрытых и охраняемых помещениях без электричества, еды и воды.
Военнослужащих вынуждают разгружать склады и регулярно “проводят беседы“, убеждая вернуться на фронт. Им предлагают продолжить воевать в своих подразделениях или перейти в другие, которые тоже участвуют в боевых действиях.
По данным одного из “отказников“, вечером 19 июля двоих военнослужащих из центра в Брянке отправили в СИЗО. Их дальнейшая судьба неизвестна.
“Верстка” отмечает, что согласно ст. 51 закона РФ “О воинской обязанности и военной службе“, каждый военнослужащий имеет право отказаться от участия в военных действиях. Никаких наказаний или санкций за это закон не предусматривает.
Сообщения о массовых отказах российских военных ехать на войну в Украину поступают последние несколько месяцев. Например, 13 июля вице-президент фонда “Свободная Бурятия” Виктория Маладаева рассказала, что около 500 российских военных из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении из армии, чтобы не воевать в Украине. При этом, по ее словам, российских военных, которые хотят расторгнуть контракт, насильно удерживают в Украине.
17 июля “Медиазона” писала, что военных из Бурятии, отказавшихся продолжать службу, отправляют в СИЗО под оккупированным Луганском.