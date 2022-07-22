Как минимум 1793 российских военных отказались воевать в Украине, часть из них удерживают в Луганской области – СМИ

По информации собеседников издания, военных, в том числе офицеров, держат в подвалах и других закрытых и охраняемых помещениях без электричества, еды и воды.

Военнослужащих вынуждают разгружать склады и регулярно “проводят беседы“, убеждая вернуться на фронт. Им предлагают продолжить воевать в своих подразделениях или перейти в другие, которые тоже участвуют в боевых действиях.

По данным одного из “отказников“, вечером 19 июля двоих военнослужащих из центра в Брянке отправили в СИЗО. Их дальнейшая судьба неизвестна.