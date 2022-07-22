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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Как минимум 1793 российских военных отказались воевать в Украине, часть из них удерживают в Луганской области – СМИ

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Российские оккупационные силы сформировали в Брянке Луганской области центр, где удерживаются военные, отказавшиеся воевать, пишет &ldquo;Верстка&rdquo;
Российские оккупационные силы сформировали в Брянке Луганской области центр, где удерживаются военные, отказавшиеся воевать, пишет “Верстка”
Фото: EPA

Как минимум 1793 российских военных из 22 регионов РФ отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. По меньшей мере 234 из них насильно удерживают в специальном центре в городе Брянка Луганской области, пишет российское издание "Верстка", ссылаясь на данные правозащитников, СМИ и родственников военных.

По информации собеседников издания, военных, в том числе офицеров, держат в подвалах и других закрытых и охраняемых помещениях без электричества, еды и воды.

Военнослужащих вынуждают разгружать склады и регулярно “проводят беседы“, убеждая вернуться на фронт. Им предлагают продолжить воевать в своих подразделениях или перейти в другие, которые тоже участвуют в боевых действиях.

По данным одного из “отказников“, вечером 19 июля двоих военнослужащих из центра в Брянке отправили в СИЗО. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Контекст:

“Верстка” отмечает, что согласно ст. 51 закона РФ “О воинской обязанности и военной службе“, каждый военнослужащий имеет право отказаться от участия в военных действиях. Никаких наказаний или санкций за это закон не предусматривает.

Сообщения о массовых отказах российских военных ехать на войну в Украину поступают последние несколько месяцев. Например, 13 июля вице-президент фонда “Свободная Бурятия” Виктория Маладаева рассказала, что около 500 российских военных из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении из армии, чтобы не воевать в Украине. При этом, по ее словам, российских военных, которые хотят расторгнуть контракт, насильно удерживают в Украине.

17 июля “Медиазона” писала, что военных из Бурятии, отказавшихся продолжать службу, отправляют в СИЗО под оккупированным Луганском.

Теги: Украина, Луганская область, военные, Брянка, российская агрессия, война России против Украины
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