Более 500 контрактников из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении, чтобы не воевать в Украине – правозащитница

"Около 500 [военных] прошли через наш фонд. Мы оказали юридическую помощь, дали поэтапную инструкцию о том, как расторгнуть контракт", – сказала она.

По словам Маладаевой, 150 человек из 500 вернулись в Бурятию, остальные – в другие регионы РФ, в частности в Москву, в Хабаровский и Забайкальский край.

Она добавила, что военных из Бурятии отправляют на передовую в качестве "пушечного мяса".

"Это видно по потерям. У нас основные потери бурят были в начале войны. Мы видели это по статистике. У нас был просто шквал груза 200, до сих пор приходит постоянно. У нас все в Бурятии понимают, что наши воинские части бросили как пушечное мясо. Из перехваченных аудиоразговоров мы это видим. Потому что нас не жалко, поэтому бурят, тувинцев, дагестанцев, калмыков отправляют на передовую. Поэтому у нас больше всего потерь", – заявила Маладаева.

Она отметила, что российских военных, которые хотят расторгнуть контракт, насильно удерживают в Украине.

"У нас недавно было несколько военнослужащих, которых удерживали в Алчевске. Они уже три недели назад написали рапорты, командир отказывался их принимать. Они сдали экипировку, оружие, уже были на вокзале, хотели своим ходом добраться до своей воинской части, чтобы там написать рапорт об увольнении, но их задержала военная полиция, их увезли в обратном направлении, удерживали в подвале, использовали как рабочую силу. Они просто боялись, что их без экипировки отправят обратно на фронт, где просто по-тихому убьют без оружия", – рассказала правозащитница.

Маладаева заявила, что перехваты телефонных разговоров, публикуемые украинскими властями, подтверждают эти данные.