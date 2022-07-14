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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не может быть никаких компромиссов с террористом и убийцей". Палатный призвал усиливать давление на Россию

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Артур Палатный: Тревожным звоночком обхода санкций стало согласие некоторых европейских энергетических компаний платить России за газ в рублях
Артур Палатный: Тревожным звоночком обхода санкций стало согласие некоторых европейских энергетических компаний платить России за газ в рублях
Фото: Артур Палатний / Facebook

Не может быть никаких компромиссов с террористом и убийцей, санкции против России должны только усиливаться. Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Мир должен постоянно усиливать санкционное давление на Россию и оперативно ликвидировать любые лазейки, через которые Россия пытается обходить санкции. Тревожным звоночком обхода санкций стало согласие некоторых европейских энергетических компаний платить России за газ в рублях. Это не только нарушение санкций, но и опасный прецедент. Ведь [президент РФ Владимир] Путин воспринимает такие уступки как слабость Запада и будет выдвигать новые и новые требования, чтобы разрушить коллективное санкционное давление. Россия уже начала шантажировать Европу остановкой газоснабжения, требуя передать ей турбину для газопровода "Северный поток" в обход санкций", – заявил Палатный.

Он подчеркнул, что весь демократический мир должен действовать слаженно, чтобы остановить агрессора.

"Не может быть никаких компромиссов с террористом и убийцей! Санкционное давление на Россию должно неуклонно усиливаться, чтобы обескровить ее экономику и убить желание продолжать войну против Украины. Санкции должны быть унифицированы и действовать в каждой части мира, чтобы страна-агрессор никоим образом не могла их избежать или обойти. Только при таких условиях Россия поймет, что каждый день войны для нее – это миллиардные потери и падение ее экономики. И единственным выходом для нее станет вывод войск с территории Украины и как следствие – крах путинского режима", – заявил руководитель "Украинского штаба".

Теги: Россия, Украина, Артур Палатный, экономика, Северный поток, шантаж, страна-агрессор, война России против Украины
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