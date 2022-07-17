Контрактников из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, отправляют в СИЗО под Луганском – СМИ

Семь контрактников из части №32364, отказавшихся воевать, рассказали об угрозах со стороны командования.

"Мы все написали рапорта, командование отреагировало негативно. То есть начались угрозы со стороны командования. Угрожали, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации. – "ГОРДОН") никто не попадет. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском и после СИЗО-1 отправляют всех туда", – рассказал один из них.

По его словам, отказников группами от восьми до 10 человек сначала везут в военную комендатуру, где держат три-четыре дня запертыми в гараже с одноразовым питанием, а после отправляют в СИЗО под Луганском, сделанное на базе реабилитационного центра. Он также отметил, что командование не принимает рапорты и заставляет писать объяснительные, что военные не отказываются участвовать в боевых действиях.

Мать еще одного контрактника из Бурятии рассказала, что ее сыну с двумя контузиями не разрешают уволиться. По ее словам, рапорты об отказе написали 77 человек, которые служили в Бурятии. Она предположила, что поводом для этого стало то, что "в бригаде не осталось ни одного танка", в то время как у украинских военных "ракетные установки, гаубицы".