ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрактников из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, отправляют в СИЗО под Луганском – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бурятским военным угрожают и отправляют в СИЗО из-за нежелания воевать в Украине
Бурятским военным угрожают и отправляют в СИЗО из-за нежелания воевать в Украине
Фото: depositphotos.com

Российских военнослужащих из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, отправляют в следственный изолятор под оккупированным Луганском. Об этом сами военные рассказала "Медиазоне".

Семь контрактников из части №32364, отказавшихся воевать, рассказали об угрозах со стороны командования.

"Мы все написали рапорта, командование отреагировало негативно. То есть начались угрозы со стороны командования. Угрожали, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации. – "ГОРДОН") никто не попадет. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском и после СИЗО-1 отправляют всех туда", – рассказал один из них.

По его словам, отказников группами от восьми до 10 человек сначала везут в военную комендатуру, где держат три-четыре дня запертыми в гараже с одноразовым питанием, а после отправляют в СИЗО под Луганском, сделанное на базе реабилитационного центра. Он также отметил, что командование не принимает рапорты и заставляет писать объяснительные, что военные не отказываются участвовать в боевых действиях.

Мать еще одного контрактника из Бурятии рассказала, что ее сыну с двумя контузиями не разрешают уволиться. По ее словам, рапорты об отказе написали 77 человек, которые служили в Бурятии. Она предположила, что поводом для этого стало то, что "в бригаде не осталось ни одного танка", в то время как у украинских военных "ракетные установки, гаубицы".

Контекст:

Сообщения о массовых отказах российских военных ехать на войну в Украину поступают последние несколько месяцев. Например, 13 июля вице-президент фонда "Свободная Бурятия" Виктория Маладаева рассказала, что около 500 российских военных из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении из армии, чтобы не воевать в Украине. При этом, по ее словам, российских военных, которые хотят расторгнуть контракт, насильно удерживают в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, СИЗО, армия РФ, Бурятия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как дети выросли! Гарик копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой
"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой
Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ
Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ
Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти
Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
  Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал
  Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал G
Дмитрий ГОРДОН
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (245779)
2
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (128504)
3
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (117425)
4
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты (83325)
5
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу (50441)
6
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (43341)
7
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов (41230)
8
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу (38418)
 
 
 
 