Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача

Калмыкова: Понятно, что этот шторм надолго, что война не закончится за один день Фото из личного архива

Сейчас особенно стало ясно, что защита страны – это не только дело военных, но и всего народа

– Вы были волонтером, советником командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, теперь – исполнительный директор Украинского ветеранского фонда. Как вышло так, что вы начали работать с военными?

– Не могу сказать, что это был мой план или мечта работать с военными, но так развернулась жизнь страны. Когда в 2014 году началась война, сначала самостоятельно помогала армии вместе с группой волонтеров Винницы. Затем присоединилась как волонтер к фонду "Вернись живым", ездила на фронт, писала истории для сбора денег военным, а в 2017 году перешла работать в этот фонд. Ушла с высокооплачиваемой работы, но мне было важно делать все, что в моих силах, ради усиления украинской армии. Мне лично было понятно, что этот шторм надолго, что война не закончится в один день. Ее можно только выиграть. А чтобы выиграть, нам нужна сильная армия, обученная и обеспеченная.

Затем я работала советником по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. И когда открылся конкурс на должность главы Украинского ветеранского фонда, я отправила документы. Считаю, что ветеранское сообщество – неотъемлемая часть нашего сектора безопасности. Утро 24 февраля это показало: ветераны, которые воевали раньше и уволились из рядов Вооруженных сил Украины, вернулись на фронт и принесли свой опыт и желание победить.

– Вы так просто обо всем рассказали, но армия – не фармбизнес. Чтобы помогать военным, нужно понимать, что им нужно. Вы раньше имели опыт общения с бойцами?

– Такого опыта не было. Это принципиально новая сфера, которую я осваивала на ходу. Но у меня был большой опыт общения с людьми, искреннее желание понять потребности и при этом работать на равных. Поскольку я пришла из бизнеса, вопрос эффективности был особенно важен. Эффективность можно посчитать, и это понятно военным. Я не пыталась казаться специалистом по военному делу. Военные долго учились и имеют опыт, которого у меня никогда не было и не будет. Но есть вещи, в которых мы, гражданские, разбираемся лучше.

Сейчас особенно стало ясно, что защита страны – это не только дело военных, но и всего народа. Эта история удивляет людей из других стран: как же так – почти вся страна стала плечом к плечу, каждый вносит свой вклад и происходит мощное сопротивление.

– Как вы успевали волонтерить и воспитывать детей?

– Я не справилась с этой задачей. Это очень сложно. В 2014–2017 годах было так – неделю работаю, на выходные еду на фронт. Чем-то приходилось жертвовать. К тому времени, когда были активные боевые действия, жертвовала временем, которое должна была проводить с сыновьями. Потом это удалось немного поправить, больше внимания уделять детям. Сейчас снова такое время, когда мы меньше общаемся, но дети уже постарше. Они научились за это время, что могут сами о себе заботиться. Самостоятельность – это их вклад в ту работу, которую я делаю. Я им постоянно говорю, что они мои помощники.

– Дети задают вам сложные вопросы о войне?

– Они всегда задавали непростые вопросы. Мы много говорили, никогда не молчали ни о смерти, ни о войне. Эта тема в нашей семье не табу. Я считаю: важно не молчать о сложном, о боли. Старший сын многим интересуется, он наблюдает за ситуацией и иногда дает мне полезную макроэкономическую информацию или из международной политики, которую я не замечаю в ежедневной рутине.

Армия – большой организм. А сейчас в условиях полномасштабной агрессии, когда дополнительно мобилизовано много людей, этот крупный организм стал гигантским

– Вы, наверное, тоже неоднократно слышали, что война – мужское дело. Как советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ, с какими проблемами вы столкнулись и удалось ли вам их решить?

– Это патриархальное предубеждение. Я бы процитировала здесь лидера женского ветеранского движения Андриану Арехту, которая говорит, что война не женское и не мужское дело тоже. Люди не должны воевать.

Многие женщины пришли в армию после 2014 года. И это послужило толчком к значительным изменениям в гендерной политике сектора безопасности и обороны. Была крупная адвокационная кампания, проводимая Женским ветеранским движением и "Невидимым батальоном", проводились исследования, инициировались изменения в нормативно-правовых актах. В результате сегодня женщинам разрешено занимать офицерские должности, открыты должности почти по всем военным специальностям. Сегодня процент женщин в украинских вооруженных силах несколько выше, чем в вооруженных силах некоторых стран НАТО. И есть вещи, которым они уже у нас учатся.

Лично для меня гендерное равенство – это об уважении к человеку независимо от пола и о доверии. В работе гендерным советником я акцентировала внимание на работе с высшими военными учебными заведениями и координации сети гендерных советников – такие сегодня есть в каждом подразделении ВСУ.

Калмыкова: Поддержка ветеранских предприятий, инициатив, общественных организаций – это наша большая задача. Фото из личного архива

– Чем сегодня занимается Украинский ветеранский фонд?

– Мы должны понимать, что армия – большой организм. А сейчас в условиях полномасштабной агрессии, когда дополнительно мобилизовано много людей, этот обширный организм стал гигантским. Здесь для нас, Украинского ветеранского фонда, колоссальный фронт работы, поскольку все эти люди, сейчас защищающие страну, будут ветеранами. Потому уже сейчас нужно создавать для них условия, чем мы и занимаемся.

В рамках фонда мы уже запустили несколько проектов, еще несколько готовим к релизу. Так, на период военного положения положен и действует проект содействия реинтеграции семей ветеранов – внутренне перемещенных лиц. Это микрофинансирование бизнеса ветеранов и семей ветеранов. На эту программу по большинству подаются жены ветеранов, которые переехали в другие регионы и там возобновляют или продолжают свой бизнес.

У нас есть ряд невероятных историй. В частности, Анастасия, жена ветерана и внутренне перемещенное лицо еще с 2014 года. Ее центр реабилитации для детей с особыми потребностями в Ирпене россияне разбомбили в марте, но основательница сейчас его восстанавливает. Жена ветерана Татьяна возобновляет производство обуви. Такие примеры – хороший сигнал для всех, кто сейчас в рядах Вооруженных сил, – государству небезразлично. Наша задача продолжать помогать ветеранам, их семьям искать дополнительные средства, чтобы финансировать больше проектов.

Сейчас возмещение расходов, понесенных предпринимателями после 24 февраля, происходит без конкурса. Человек представляет комплект документов и при условии корректной подачи получает возмещение в течение 10 дней. Мы уже выдали поддержки более чем на 300 тыс. грн.

Также совсем скоро мы планируем запустить конкурсную программу, где люди смогут представлять на финансирование крупные бизнес-проекты. Там можно будет получать большие суммы – от 100 тыс. грн. Готовим детальное обоснование, на что они пойдут, каким образом это будет способствовать развитию и расширению бизнеса ветеранов.

Недавно мы запустили горячую линию кризисной поддержки для ветеранов и их семей. На этот номер телефона +38 (067) 400 46 60 можно позвонить ежедневно с 10.00 до 20.00. Планируем сделать эту линию круглосуточной. Когда становится очень тяжело, человеку нужно с кем-то поговорить. И мы хотим в такие моменты стать поддержкой. На горячей линии работают специалисты, прошедшие специальную подготовку по кризисному консультированию.

– Сколько людей уже получило помощь от фонда?

– Финансовую поддержку получили более 20 человек, подавших соответствующие всем требованиям документы, – это микрокредиты размером до 20 тыс. грн.

– Есть ли у вас данные относительно количества ветеранов в Украине, кто они и где они?

– На 23 февраля было более 400 тыс. ветеранов российско-украинской войны. Сейчас многие проходят процесс получения статуса участника боевых действий, поэтому сложно оценить, как изменилось это количество. Но, по словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около миллиона человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны.

Также нужно учитывать категории, которыми занимается Министерство по делам ветеранов, – это семьи ветеранов и семьи погибших. Таким образом, количество всех пришедших к нам людей оценивается примерно в 5 млн человек.

– Это много, даже для государственного фонда. Как планируете справиться с такой нагрузкой?

– Мы понимаем масштаб вызова, поэтому стараемся создавать такие условия для ветеранов, чтобы они возвращались в гражданскую жизнь и становились полноценными участниками процесса развития страны. Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье – больше, чем кто-либо, и они очень хотят строить страну. Поэтому поддержка ветеранских предприятий, инициатив, общественных организаций – это наша большая задача.

Как фонд, мы можем столкнуться с проблемой состоятельности. Мы еще маленькая организация, которая только создается и, что важно, создается во время войны. Для меня как руководителя это вызов. Мы все делаем параллельно – запускаем организацию и осуществляем проекты для нашей целевой аудитории.

Еще вопрос финансирования. Сегодня, что нормально в нашей ситуации, происходит перераспределение средств бюджета в интересах сектора безопасности и обороны. Наша задача – искать дополнительные источники финансирования. Возможны экономические изменения в мире, где уже давно говорят о кризисе. Это однозначно может повлиять на нашу деятельность.

Главное, сейчас сформировалась в Украинском ветеранском фонде классная команда. У нас работает 34 человека в коллективе. Все разделяют ценности защиты и понимают, для чего они здесь собрались. Сотрудничество с министерством конструктивно. Это всех вдохновляет.

Калмыкова: Ветераны – это не какие-то фантастические люди, а обычные живые люди. Фото из личного архива

– Ветеран во время войны – это кто?

– Есть разные истории. Например, люди со статусом участника боевых действий, ранее уволившиеся и вернувшиеся в Вооруженные силы. Они снова военнослужащие. Есть те, кто, имея статус участника боевых действий, продолжали служить в секторе безопасности и обороны.

Есть ветераны, которые не смогли мобилизоваться по состоянию здоровья. Очень многие волонтерят и помогают своим подразделениям, кто-то развивает бизнес и платит налоги.

Ветераны – это не какие-то фантастические люди, а обычные живые люди. Одна из наших больших целей – выкристаллизовать уважение к ним и убрать стигматизацию. Сделать так, чтобы они хорошо чувствовали себя в обществе.

Нельзя откладывать восстановление, реабилитацию ветеранов на "когда-нибудь потом", надо делать все это параллельно

– Нашу жизнь сегодня мирной не назовешь даже в тылу, так куда же возвращаются ветераны с фронта?

– Ветераны возвращаются в ту мирную жизнь, которую мы сейчас имеем. Даже если она условно мирная. Мы все, кто не на фронте, живем гражданской жизнью и даже не представляем жизнь в окопе под постоянными обстрелами. Поэтому все же жизнь мирная и на войне сильно отличаются. Нам нужно понять, что война продолжается. Нельзя откладывать восстановление, реабилитацию ветеранов на "когда-нибудь потом", надо делать все это параллельно. Продолжительность войны сложно определить заранее, но мы уже видим, что война не закончится завтра, поэтому восстановление должно идти уже сейчас.

– Мировой опыт показывает, что после войн страны (США, Великобритания и другие) столкнулись с большими проблемами – ветеранам понадобилась специфическая реабилитация как в отношении физического, так и психического здоровья, программы предупреждения суицида, реинтеграции в общество, обучение и так далее. Как вы сегодня видите проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и пути их преодоления?

– Об этом можно говорить неделями. Мы изучаем опыт стран, имеющих ветеранов и опыт работы с этой категорией.

Вопросы лечения, реабилитации, психологической реабилитации, профориентации или даже смены профессии, налаживание предпринимательских инициатив, образование ветеранов, образование для детей и поддержка детей погибших – огромный спектр задач, по каждой из которых нужно нарабатывать решения. У Украины есть свой опыт, я уверена, что через некоторое время мы сами будем делиться им с другими странами.

– А какие вы видите дополнительные источники финансирования?

– У нас запланировано несколько событий, в том числе направленных на западные страны и США. Понятно, что внутренний ресурс исчерпывается. Нам пока трудно конкурировать с крупными игроками – фондом "Вернись живым" или фондом Сергея Притулы, хотя мы с ними сотрудничаем и дружим. Они сейчас работают на то, чтобы победить в войне, а мы – на то, чтобы победители вернулись домой в развивающуюся страну.

Мы уже привлекли внешнее финансирование – получили транш 3 млн грн от организации Razom for Ukraine на развитие ветеранского бизнеса. В дальнейшем планируем развиваться по сотрудничеству с донорами, чтобы не стоять на одной ноге, а обеспечить постоянство организации и постоянство поддержки ветеранам. Хотим иметь постоянное поступление средств на наши проекты, поэтому сейчас особенно важна наша способность администрировать эти средства.

Я хочу сказать, что наши военные, ветераны, их семьи – сильные люди. Мы как фонд делаем сильных сильнее и создаем условия, чтобы ускорить путь в жизнь после войны. Они сами все сделают, но мы можем облегчить этот путь. Думаю, это общая работа для развития страны.