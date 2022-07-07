Государственный Украинский ветеранский фонд выдаст 500 возмещений по 20 тыс. грн для бизнеса ветеранов и их семей

"В поддержку собственного дела ветеранов и их семей в фонде предусмотрена сумма в 10 млн грн. Программа поддержки будет действовать до завершения военного положения. Украинский ветеранский фонд возместит первые 500 заявок. Помощь оказываем однократно", – уточнили в фонде.
Деньги могут получить жены, мужья, матери и дети ветеранов и ветеранок, имеющих статус ВПЛ.
Желающие присоединиться к программе, отметили в пресс-службе, должны подать документы на сайте УВФ в разделе микрофинансирования бизнеса. Если заявка отвечает требованиям, после проверки документов и одобрения соискатель получит денежные средства в течение 10 дней.
Подробности для желающих подать заявку в УВФ изложили в видеоинструкции. Вопросы о финансировании можно присылать на почту фонда: veteranfundua@gmail.com.
"Предприниматель самостоятельно покупает оборудование или товары, необходимые для работы, а фонд возвращает израсходованные на это средства", – объясняет исполнительный директор фонда Наталья Калмыкова.
Она уточнила, что УВФ может возместить расходы, например, в случае, если соискателю помощи пришлось после 24 февраля покупать новое оборудование и остались сохраненные чеки.
"Или вы переехали на новое место и там решили открыть ФЛП (оформиться как физическое лицо – предприниматель. – "ГОРДОН"), заниматься предпринимательской деятельностью, вы также можете закупить оборудование и товар и предоставить нам чеки”, – добавила она.
По мнению создателей УВФ, экономический фронт сейчас очень важен – малый бизнес часто не только обеспечивает выживание страны, но и помогает армии.
"Каждое новое рабочее место или оказанная бьюти-услуга стабилизируют экономику и приближают победу. Поэтому мы решили поддержать семьи ветеранов в создании и развитии бизнеса", – резюмировала Калмыкова.
Государственное бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" – одно из ключевых направлений деятельности Министерства по делам ветеранов Украины в 2022 году, направленное на обеспечение поддержки ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, последующую реабилитацию и реинтеграцию в мирную жизнь через соответствующие проекты. Решение о создании фонда было принято на заседании правительства 14 июля 2021 года.
О начале сбор средств на поддержку и дальнейшую реинтеграцию в мирную жизнь ветеранов войны, членов их семей, семей погибших защитников объявляла министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в эфире единого телемарафона, сообщал 27 апреля "Правительственный портал".