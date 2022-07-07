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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Государственный Украинский ветеранский фонд выдаст 500 возмещений по 20 тыс. грн для бизнеса ветеранов и их семей

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Украинский ветеранский фонд сможет удовлетворить 500 заявок на финансовую помощь предпринимателям ветеранам или членам их семей, которые стали внутренне перемещенными лицами
Украинский ветеранский фонд сможет удовлетворить 500 заявок на финансовую помощь предпринимателям – ветеранам или членам их семей, которые стали внутренне перемещенными лицами
Фото: EPA

Ветераны и члены их семей, ставшие внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и имеющие подтверждение этого статуса, смогут получить единоразовое денежное возмещение на покупку товаров, необходимых для ведения собственного дела. Об этом сообщает 7 июля пресс-служба Украинского ветеранского фонда (УВФ), разместившая на официальном сайте проекта подробную инструкцию для соискателей.

"В поддержку собственного дела ветеранов и их семей в фонде предусмотрена сумма в 10 млн грн. Программа поддержки будет действовать до завершения военного положения. Украинский ветеранский фонд возместит первые 500 заявок. Помощь оказываем однократно", – уточнили в фонде.

Деньги могут получить жены, мужья, матери и дети ветеранов и ветеранок, имеющих статус ВПЛ. 

Желающие присоединиться к программе, отметили в пресс-службе, должны подать документы на сайте УВФ в разделе микрофинансирования бизнеса. Если заявка отвечает требованиям, после проверки документов и одобрения соискатель получит денежные средства в течение 10 дней.

Подробности для желающих подать заявку в УВФ изложили в видеоинструкции. Вопросы о финансировании можно присылать на почту фонда: veteranfundua@gmail.com.

"Предприниматель самостоятельно покупает оборудование или товары, необходимые для работы, а фонд возвращает израсходованные на это средства", – объясняет исполнительный директор фонда Наталья Калмыкова.

Она уточнила, что УВФ может возместить расходы, например, в случае, если соискателю помощи пришлось после 24 февраля покупать новое оборудование и остались сохраненные чеки.

"Или вы переехали на новое место и там решили открыть ФЛП (оформиться как физическое лицо – предприниматель. – "ГОРДОН"), заниматься предпринимательской деятельностью, вы также можете закупить оборудование и товар и предоставить нам чеки”, – добавила она.

По мнению создателей УВФ, экономический фронт сейчас очень важен – малый бизнес часто не только обеспечивает выживание страны, но и помогает армии.

"Каждое новое рабочее место или оказанная бьюти-услуга стабилизируют экономику и приближают победу. Поэтому мы решили поддержать семьи ветеранов в создании и развитии бизнеса", – резюмировала Калмыкова.

Контекст:

Государственное бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" – одно из ключевых направлений деятельности Министерства по делам ветеранов Украины в 2022 году, направленное на обеспечение поддержки ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, последующую реабилитацию и реинтеграцию в мирную жизнь через соответствующие проекты. Решение о создании фонда было принято на заседании правительства 14 июля 2021 года.

О начале сбор средств на поддержку и дальнейшую реинтеграцию в мирную жизнь ветеранов войны, членов их семей, семей погибших защитников объявляла министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в эфире единого телемарафона, сообщал 27 апреля "Правительственный портал".

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