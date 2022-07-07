Государственный Украинский ветеранский фонд выдаст 500 возмещений по 20 тыс. грн для бизнеса ветеранов и их семей

Украинский ветеранский фонд сможет удовлетворить 500 заявок на финансовую помощь предпринимателям – ветеранам или членам их семей, которые стали внутренне перемещенными лицами Фото: EPA

"В поддержку собственного дела ветеранов и их семей в фонде предусмотрена сумма в 10 млн грн. Программа поддержки будет действовать до завершения военного положения. Украинский ветеранский фонд возместит первые 500 заявок. Помощь оказываем однократно", – уточнили в фонде.

Деньги могут получить жены, мужья, матери и дети ветеранов и ветеранок, имеющих статус ВПЛ.

Желающие присоединиться к программе, отметили в пресс-службе, должны подать документы на сайте УВФ в разделе микрофинансирования бизнеса. Если заявка отвечает требованиям, после проверки документов и одобрения соискатель получит денежные средства в течение 10 дней.

Подробности для желающих подать заявку в УВФ изложили в видеоинструкции. Вопросы о финансировании можно присылать на почту фонда: veteranfundua@gmail.com.

"Предприниматель самостоятельно покупает оборудование или товары, необходимые для работы, а фонд возвращает израсходованные на это средства", – объясняет исполнительный директор фонда Наталья Калмыкова.

Она уточнила, что УВФ может возместить расходы, например, в случае, если соискателю помощи пришлось после 24 февраля покупать новое оборудование и остались сохраненные чеки.

"Или вы переехали на новое место и там решили открыть ФЛП (оформиться как физическое лицо – предприниматель. – "ГОРДОН"), заниматься предпринимательской деятельностью, вы также можете закупить оборудование и товар и предоставить нам чеки”, – добавила она.

По мнению создателей УВФ, экономический фронт сейчас очень важен – малый бизнес часто не только обеспечивает выживание страны, но и помогает армии.

"Каждое новое рабочее место или оказанная бьюти-услуга стабилизируют экономику и приближают победу. Поэтому мы решили поддержать семьи ветеранов в создании и развитии бизнеса", – резюмировала Калмыкова.