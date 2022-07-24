Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Россия воюет танками разработки 1950-х годов, использует устаревшие ракетные установки

"Ни на первую, ни на вторую [армию мира] российская не тянет. Возможно, где-то на 21-ю или 22-ю. Но на вторую точно никак. Профессиональный солдат – прежде всего солдат. Он сражается с солдатом, а не с гражданскими и детьми, он не насилует детей. А это просто оккупанты, фашисты. Я не знаю, как их еще назвать", – сказал Черный.

Он отметил, что украинцы провели "демилитаризацию" российских войск.

"Ну, авиацию мы им немного подрезали, немного уменьшили ее численность. Провели, как говорится, демилитаризацию воздушно-космических сил. Единственное, что очень донимает сейчас, – это артиллерия и ракеты. И то не потому, что они какие-то точные, а из-за их количества. Как говорил президент [Украины Владимир Зеленский], российская армия – она не непобедимая, она просто большая. И, в принципе, мы это видим. Потому они [российские военные] уже снимают с хранения танки Т-62 и используют совсем устаревшие ракетные системы. То есть частично демилитаризацию вооруженных сил РФ мы провели", – подчеркнул собеседник.

По его информации, Россия начала использовать вооружение, разработанное в середине прошлого века.

"Крайнее, что идет сейчас [в Украину], – это Т-62. Это танки разработки 1950-х годов. Причем не модернизированные. Раньше они смеялись: "О, у вас тоже Т-64, 1962-го года разработки". Да, но наши танки претерпели глубокую модернизацию, в отличие от того, что у россиян осталось. Конечно, есть и новая техника, на которой они воюют, но ее осталось не так уж много, как было в самом начале войны", – заявил Черный.

В ответ на вопрос Бацман, на сколько еще хватит сил у российской армии, Черный сказал, что сейчас трудно делать прогнозы, поскольку в РФ численность населения 142 млн человек.

"Даже с принудительной мобилизацией... Хоть и с заградотрядами, но можно как-то отправлять на фронт. Принцип там, как у советской власти, – шапкозакидательство. Советский Союз воевал так же с Германией – количеством, а не качеством", – отметил военный.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)