Зеленский назвал ежедневные потери Украины в войне против России

На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, рассказал Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день. Теперь число погибших в день сократилось до 30 и около 250 раненых, отметил президент.

При этом Зеленский отказался рассказать об общих военных потерях Украины с начала войны.

Президент подчеркнул, что они в несколько раз ниже, чем у России.

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