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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал ежедневные потери Украины в войне против России

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На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, рассказал Зеленский
На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, рассказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне, которую 24 февраля против нее начала Россия.

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день. Теперь число погибших в день сократилось до 30 и около 250 раненых, отметил президент.

При этом Зеленский отказался рассказать об общих военных потерях Украины с начала войны.

Президент подчеркнул, что они в несколько раз ниже, чем у России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

Теги: Россия, Украина, военные, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, интервью, погибшие, ранение
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