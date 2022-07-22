Зеленский назвал ежедневные потери Украины в войне против России

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день. Теперь число погибших в день сократилось до 30 и около 250 раненых, отметил президент.
При этом Зеленский отказался рассказать об общих военных потерях Украины с начала войны.
Президент подчеркнул, что они в несколько раз ниже, чем у России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.
Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".